女命理師遇「真命天子」倒追老里長！1年就守寡…爭800萬遺產結果曝

▲命理師陳泓仰倒追老里長，還提出告訴與3名子女爭奪遺產 。（資料照／記者劉昌松翻攝）

記者吳銘峯、莊智勝／台北報導

女命理師陳泓仰2014年時替老里長陳文生算命，依據命盤認定陳文生就是她的「真命天子」，因此倒追大她37歲的老里長，兩人也進而交往結婚，不料短短1年後陳文生就過世，陳泓仰成了寡婦，還提起民事訴訟與3名子女爭奪遺產。台北地院一審判決陳泓仰勝訴，3子女須在遺產繼承範圍內給付800萬元；案經上訴後，高等法院今判決出爐，仍維持一審判決結果，全案仍可再上訴。

2014年間62歲的老里長陳文生為例拚選舉連任，因此找來25歲的陳泓仰幫忙算命，沒想到陳泓仰一看命盤，卻算出眼前這位大她37歲的老里長竟是「真命天子」、是60年來難得一見的有緣人，因此立即主動倒追，而陳文生也不敵女命理師攻勢，雙方進而交往，並在隔年3月結婚，但這段婚姻去不受陳文生與元配所生下的3名子女認同。

2016年，陳文生因病離世，這段「真命天子婚姻」僅維持短短1年，陳泓仰就成了寡婦。而在老里長辭世後，3名子女也立即對陳女提告，並主張婚姻無效；而陳女也提起民事交付贈與訴訟，主張陳文生生前曾答應要送她價值800萬元的房產，但現在丈夫離世，因此3名子女應負起給付責任，在遺產範圍內支付800萬元。

在婚姻無效訴訟方面，法官認為，雖然結婚證書上有2名見證人，分別為陳文生妹妹、及某位鄰長簽名用印，但事後2人皆否認曾經授權刻印或用印，因此一、二審均判決該段婚姻無效。

而事後陳女提出民事交付贈與訴訟與3子女爭奪遺產800萬元，並出示陳男書寫之保證書；但3子女認為其筆跡可疑，何況法院已經認定該段婚姻無效，因此保證書即便為真也已不具效力，且父親財產生前早已被陳女花光，真要賠也沒錢給付。但法官經詳細調查後，認為保證書上筆跡確實是陳文生親簽，因此一審判決陳女勝訴，3名遺產繼承人必須給付800萬元。案經上訴二審，高院法官仍維持相同見解，今宣判維持一審判決結果，全案仍可上訴。