天道盟黑道大哥走投無路竟由黑轉紅　當共諜遭判刑1年半

▲天道盟大哥林韋志，遭大陸情報單位吸收成為共諜，刺探台灣機密。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）



記者吳銘峯／台北報導

天道盟大哥林韋志捲入竹聯幫某大哥命案，而遭黑白兩道追緝，最後潛逃大陸，被吸收成為共諜。但大陸官方將他利用完後，最後以非法入境為由遣送回台。林男五月抵台當天隨即被高檢署聲押禁見獲准，之後被依照違反《國家情報工作法》提起公訴。高等法院30日一審將他判刑1年6月、褫奪公權2年。可上訴。

竹聯幫南堂前南賢會長陳智強2018年間遭人遭人持鐵條、鐵鎚、球棒毆打凌虐身亡，檢警調查後，懷疑林韋志涉案，打算約談他到案；另外黑幫也認為林男嫌疑重大，發出追殺準備找他算帳。林男自知遭黑白兩道追緝，在台灣走投無路，竟鋌而走險，在警方約談前偷渡到大陸地區。

但林男到了大陸後，沒背景、沒謀生能力，最後被大陸國安人員鎖定為吸收對象，林男為求生存，積極尋找接觸軍機的管道，最後找上「捷信工程」負責人張信健、股東林鋒杰2人。2人誤以為林男在大陸地區混得很好、吃得很開，因而赴陸找上林男，打算拓展業務；而林男則將2人介紹給大陸情報人員，雙方各懷鬼胎、一拍即合。

張、林2人返台後隨即找任職軍情局的友人連繫，欲刺探軍事機密。2019年6月間，更要以10萬元買下軍情局人員名單、軍事機密文件。友人看出有鬼，向上舉報，張林2人遭逮，最後遭提起公訴，張男最後被判刑3年、林男被判1年10月，入監服刑。

而大陸情報單位看出林韋志沒有利用價值，在今年5月間以違法入境為由，將他遣返。林男入境當天，隨即被高檢署聲請羈押禁見獲准。全案經高檢署提起公訴後，高等法院30日一審宣判，高院認定他犯《貪污治罪條例》中的「行賄罪」，判刑1年6月、褫奪公權2年；另外預備行賄的現金199,350元沒收。可上訴。