股市禿鷹案更三審　前金管會檢查局長李進誠獲輕判6月

▲前金管會檢查局長李進誠，捲入股票禿鷹案件，更三審獲得輕判6月。此為示意圖。（示意圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

金管會前金融檢查局局長李進誠，2005年捲入股市禿鷹案件，涉嫌洩漏檢調即將搜索「勁永」公司的消息，給予股市金主、作手等人，以打壓勁永股價，股市禿鷹集團再放空勁永股票而獲利。李進誠等人遭提起公訴，案件纏訟15年，高等法院更三審於30日宣判，將李進誠輕判6月，得易科罰金16萬2千元。可上訴。

喧騰一時的股市禿鷹案件爆發於2005年間，當時檢察界的明日之星李進誠，以台北地檢署查緝金融犯罪主任的身分，擔任當時剛成立的金管會首任檢查局長，仕途一片光明，沒想到卻爆發這起股市禿鷹案件。當時高等法院檢察署「查緝黑金中心」（最高檢特偵組前身）偵辦股市「勁永案」時，查出李進誠也涉入本案，引發譁然。

檢方查出，李進誠疑似洩漏檢調即將搜索「勁永」公司的消息，給予記者、股市金主林明達、股市作手陳俊吉等人，以打壓勁永股價。而後林明達等股市禿鷹集團，趁機放空大量勁永股票，分別獲利數百萬元不等。檢方還查扣李進誠手寫字條，最後流入林明達手中的證據，最後檢方「洩密」、「圖利」等罪，對李進誠等人提起公訴。

案件進入法院審理程序，一審將李進誠判刑10年，二審改判有期徒刑9年半，更一審時出現逆轉判決，改輕判李進誠8個月，但最後又被最高法院撤銷。高院更二審又將他改判6年，全案於2017年進入更三審。

更三審於30日宣判，高院改認定他犯下刑法的「洩漏國防以外之秘密」罪，判處有期徒刑1年，再經過減刑後，減為有期徒刑6個月，並得易科罰金16萬2千元。本案仍可再上訴。