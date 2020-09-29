「潑潑男」怨檢察官害他機車被偷　滾燙的沙拉油+尿...連3恐嚇

▲葉姓男子多年來埋怨北檢害他機車被偷，2度恐嚇司法人員遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北葉姓男子因為坐牢時機車被人偷走，竟怪罪台北地檢署害他被關，打電話恐嚇要對檢察官潑酸，因此再被判刑入獄後，又具名寫信到北檢，揚言對書記官潑「滾燙的沙拉油」，「拿瓦斯桶引爆」，還說要對承審法官潑尿，台北地檢署調查後，依恐嚇罪將葉男起訴，並請求法院從重判刑。

46歲的葉男曾因毀損等前科入監服刑，出獄後發現自己的機車不見了，認為北檢害他坐牢，向北檢請求賠償失敗後，在2017年3月9日打公共電話到北檢政風室放話：「你們沒辦法幫我處理，我就準備硫酸去你們二辦那邊潑書記官還有檢察官」，葉男向高院爭取再審翻案失敗，隔年因這條恐嚇罪被判刑入監。

▲葉男恐嚇要放火、潑尿、引爆瓦斯桶，造成司法人員心生畏懼。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

沒想到葉男入獄後，不知悔改，又從台東岩灣技訓所寄信到高院，恐嚇「要對北檢人員潑滾燙的沙拉油，要拿瓦斯桶到北檢引爆，要到北檢2辦樓下放火，也想拿尿液潑往女書記官造成她們恐懼」，葉男並點名高院承審再審案抗告的法官「我也會對你潑」。

高院將恐嚇信轉送北檢偵辦後，葉男坦承這封信確實是他親筆簽名撰寫，檢察官認為他屢次犯案，造成司法人員心生畏懼，構成累犯，請求法院對他這次再犯恐嚇罪嫌，加重判刑。

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