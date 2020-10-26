　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

MagSafe、Lightning「同時充電」會怎樣？　蘋果解答：只有1端充進去

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲MagSafe。（圖／Apple提供）

▲網友抱怨MagSafe充電效果不盡人意。（圖／Apple提供）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果iPhone12上週五開賣，其中MagSafe造成不少討論，有網友抱怨用MagSafe充電20分鐘只有1%，而外媒也發現用皮套裝iPhone充電，會留下圓形印子。對此，蘋果提醒，iPhone若同時連接MagSafe充電器和Lightning連接線，就只能透過Lightning這端進行充電。

此次蘋果秋季發表會推出MagSafe，可感應磁場強度，使iPhone 12立即識別其他配件，服務更迅速。任何MagSafe磁吸配件都能輕鬆扣在iPhone 12背面，不管是矽膠、透明、皮革保護殼，都能用磁體扣上取下，也能吸住名片大小的錢包，來放置票券、卡片等。

不過蘋果提醒，用戶別在iPhone和MagSafe充電器之間放信用卡、識別證、護照或鑰匙圈，這可能損壞裡頭的磁條或RFID晶片。另外，如果同時連接到MagSafe充電器和Lightning連接線，手機只會從Lightning這端充到電。

蘋果指出，如果要清潔MagSafe充電器，注意不要使用到家用清潔劑、噴霧劑、溶劑、氨水或含過氧化氫的清潔劑，以免傷到充電線。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
小S奶奶凌晨過世！忍淚告別：能做妳孫女是最大的幸福
文創董座淋汽油影片曝光！高嘉瑜服務處人員秒搶打火機解危
快訊／NCC代表剛收陳情信！群眾衝行政院丟鞭炮爆衝突
男友住飯店「掃光消耗品」！她照做被笑　網怒：不是貪小便宜
快訊／台南「蘇大媽」慘了！亂檢舉1480件　下場曝光
峮峮療傷1個月「暴瘦一圈」真實身材曝！四肢像一折就斷
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

MagSafe、Lightning「同時充電」會怎樣？　蘋果解答：只有1端充進去

LINE特效洗版不用怕！　一招教你關閉顯示

iPhone 12 耐刮測試出爐！　陶瓷晶盾玻璃是 iPhone 11 的四倍強

Apple Glass 可望在 2022 年發布！　Sony 傳打入 Apple 供應鏈

iPhone 12邊框掉漆！陸店家才展3天「疑被撫摸的太激烈」

iPhone 12對上iPhone 12 Pro！竟是「它」更耐摔　3公尺砸下也OK

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

MagSafe恐使信用卡無法使用？　蘋果行銷副總裁這樣說

iPhone 12和12 Pro大拆解　關鍵零組件供應商曝光！

iPhone12藍色供不應求　電信業者：預購後想換顏色要重排隊

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

今年才剛買...開朋友新車撞公園 鐵門凹陷車頭全毀維修費估破30萬

孫燕姿線上開唱《我懷念的+神奇》　加碼《志明與春嬌》網友狂刷：太好聽～～～

2天來1次！為見彩券行女神店員 純情建築工竟刮中「100萬大獎」

MagSafe、Lightning「同時充電」會怎樣？　蘋果解答：只有1端充進去

LINE特效洗版不用怕！　一招教你關閉顯示

iPhone 12 耐刮測試出爐！　陶瓷晶盾玻璃是 iPhone 11 的四倍強

Apple Glass 可望在 2022 年發布！　Sony 傳打入 Apple 供應鏈

iPhone 12邊框掉漆！陸店家才展3天「疑被撫摸的太激烈」

iPhone 12對上iPhone 12 Pro！竟是「它」更耐摔　3公尺砸下也OK

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

MagSafe恐使信用卡無法使用？　蘋果行銷副總裁這樣說

iPhone 12和12 Pro大拆解　關鍵零組件供應商曝光！

iPhone12藍色供不應求　電信業者：預購後想換顏色要重排隊

台中男打疫苗後命危、新加坡暫停疫苗施打　賽諾菲4點聲明回應

「2020桃園花彩節」楊梅區搶先開放！熱氣球升空繫留免費玩

塔羅牌洩大選玄機！命理師一抽嚇到「都是這張牌」：講川普真的準

新竹市政府臨時人員明年加薪800　目標：後年月薪平均達3萬

要錢被拒！惡男鐮刀斬首65歲老母　哥開門目睹「無頭屍」倒在家中

台南歐風遊艇嘉年華11/20登場！50艘遊艇集結安平　有超好玩胖卡市集

海青杯兩岸青年電競賽　弘光科大奪冠軍

親餵母乳到一半「公公跑來逗孫」　新手媽抱怨後「老人家不開心了」

狠保母連擊10拳爆頭！粉碎性骨折奪命　只因2歲男童不理會她呼喚　

楊銘威爆《婆婆》選角內幕　Darren手繪「蘇家人」網驚：太有才了！

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

3C家電熱門新聞

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

影／iPhone 12/ 12 Pro好難選！3C達人帶你看十亮點「沒選擇障礙」

iPhone 12對上iPhone 12 Pro　它更耐摔

iPhone12藍色供不應求　電信業者：預購後想換顏色要重排隊

MagSafe實測！iPhone12 Pro「20分鐘只充1%」

iPhone 12吸引果粉瘋搶　中華電信今年不加碼、頭香姐失望

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

好市多嗨賣iPhone 12「比蘋果官網還便宜」

MagSafe恐使信用卡無法使用？　蘋果行銷副總裁這樣說

陸店家展示3天　iPhone 12邊框掉漆

藍色真的不好看？　iPhone12今開賣現場直擊「實體機顏色」

iPhone 13 的 5G 會更強大！　關鍵原因藏在晶片細節裡

iPhone 12和12 Pro大拆解　關鍵零組件供應商曝光！

iPhone 12 耐刮測試出爐！　陶瓷晶盾玻璃是 iPhone 11 的四倍強

更多熱門

相關新聞

iPhone 12 耐刮測試出爐！　陶瓷晶盾玻璃是 iPhone 11 的四倍強

iPhone 12 耐刮測試出爐！　陶瓷晶盾玻璃是 iPhone 11 的四倍強

蘋果討論度破表的 iPhone 12，機身使用陶瓷晶盾，據蘋果稱耐用度是 iPhone 11 的四倍強。據國外科技頻道《MobileReviewsEh》的實測，在刮痕測試中，‌iPhone 12 能夠承受鑰匙、硬幣、石頭等的划痕，螢幕上卻不會留下刮痕。

慢跑心臟病發　男搶手機放她等死

慢跑心臟病發　男搶手機放她等死

Apple Glass 可望在 2022 年發布！　Sony 傳打入 Apple 供應鏈

Apple Glass 可望在 2022 年發布！　Sony 傳打入 Apple 供應鏈

MagSafe充電器「4使用建議」！　蘋果官方：皮套恐留圓形痕跡

MagSafe充電器「4使用建議」！　蘋果官方：皮套恐留圓形痕跡

陸店家展示3天　iPhone 12邊框掉漆

陸店家展示3天　iPhone 12邊框掉漆

關鍵字：

蘋果iPhone12手機MagSafe

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

美豔地方媽媽「穿真理褲下廚」！露臉網暴動

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

飼主畫貓被嫌　友人見照片全閉嘴

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

惡老闆囚禁母女3人　直播主揪團救人

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

放火脫困後秒提告　網：很好示範

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

新娘傳照片逼匯禮金　神回讓他跪了

丈夫抱怨「洗衣球超難用」　人妻笑慘

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

八仙塵爆康復「爽玩半套」　癡情妹遭劈腿

更多

最夯影音

更多
士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面