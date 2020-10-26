MagSafe、Lightning「同時充電」會怎樣？　蘋果解答：只有1端充進去

▲網友抱怨MagSafe充電效果不盡人意。（圖／Apple提供）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果iPhone12上週五開賣，其中MagSafe造成不少討論，有網友抱怨用MagSafe充電20分鐘只有1%，而外媒也發現用皮套裝iPhone充電，會留下圓形印子。對此，蘋果提醒，iPhone若同時連接MagSafe充電器和Lightning連接線，就只能透過Lightning這端進行充電。

此次蘋果秋季發表會推出MagSafe，可感應磁場強度，使iPhone 12立即識別其他配件，服務更迅速。任何MagSafe磁吸配件都能輕鬆扣在iPhone 12背面，不管是矽膠、透明、皮革保護殼，都能用磁體扣上取下，也能吸住名片大小的錢包，來放置票券、卡片等。

不過蘋果提醒，用戶別在iPhone和MagSafe充電器之間放信用卡、識別證、護照或鑰匙圈，這可能損壞裡頭的磁條或RFID晶片。另外，如果同時連接到MagSafe充電器和Lightning連接線，手機只會從Lightning這端充到電。

蘋果指出，如果要清潔MagSafe充電器，注意不要使用到家用清潔劑、噴霧劑、溶劑、氨水或含過氧化氫的清潔劑，以免傷到充電線。