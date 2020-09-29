張淑晶被指欠銀行錢　怒控胞兄「拿別人判決誹謗我」

▲女房東張淑晶控告哥哥拿別人判決誣指她欠銀行錢。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

女房東張淑晶和哥哥張振盛為合夥投資官司不斷，日前張振盛在法院開庭時，拿出一份判決指妹妹連貸款都還不出來，沒有能力自己買房子，張淑晶怒控哥哥拿別人的判決誹謗她，台北地檢署調查認為，張振盛是為訴訟提出相關事證，在發現誤把同名同姓的人當成自己妹妹後，已撤回，應無主觀犯意，29日處分不起訴。

張淑晶屢遭房客爆料強扣押租金，又捲入違建、工安意外等等糾紛，屢屢登上新聞版面外，也和自己的親哥哥張振盛為了過去合夥同資不動產，以及父母扶養問題等事件鬧上法院，其中，新北地院在2019年間審理1件兄妹倆買房子的官司開庭時，張振盛拿出1份法院判決，指妹妹欠銀行錢，不可能還有資力買房子。

張振盛表示自己是從司法院官網上查詢「張淑晶」，所以找到了這份銀行提告的小額民事判決，但張淑晶當庭就抗議，「這根本不是我」，同時跑到台北地檢署控告哥哥涉嫌誹謗她在外欠債。

檢察官調查，張振盛事為了訴訟攻防，所以自行蒐集後，在法庭上提出對自己有利的相關事證，並未公告周知，而在發現自己可能弄錯人了之後，也馬上把這份同名同姓的判決撤回不再當證據了，因此認為張振盛主觀上應無藉此誹謗妹妹的犯意，處分不起訴。

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