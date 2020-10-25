MagSafe恐使信用卡無法使用？　蘋果行銷副總裁這樣說

▲MagSafe。（圖／Apple提供）

記者余弦妙／台北報導

隨著iPnone12在23日正式開賣後，蘋果的iPhone產品行銷副總裁Kaiann Drance在近日也分享了有關iPhone 12、MagSafe的幾個問題。

根據外媒報導指出，Kaiann Drance與Rich DeMuro一同參加了Rich On Tech節目，並解釋蘋果是如何在更快的手機連接速度下平衡電池壽命，Drance說，「我們能夠在整個系統中進行一系列的軟件優化，以便讓電池壽命更好。除此之外，我們還增加了一項名為『智能數據模式』的新功能，它能讓你更好地管理5G的使用情況和電池壽命，這樣你就可以在需要的時候使用5G的速度。」

此外，Drance更提到，蘋果今年決定附贈的是USB-C to Lightning數據線，但是卻沒有附贈充電頭的主要原因是，USB-C更快、更現代，如果使用著已經有Mac、iPad或其他消費科技產品，因此消費者可能已經有了USB-C的充電頭，不過以前的USB-A to Lightning數據線仍然可以繼續使用。

而這次推出的新商品MagSafe，Drance也提醒，這與信用卡放在一起應該不會有消磁問題，比較需要注意的是一次用卡，例如飯店房卡，這類一次性使用的磁卡比較容易會有被消磁的問題。