「罷免韓國瑜的就挖眼！」　盲胞挺韓情急PO文聲援挨告

▲前高雄市長韓國瑜遭罷免前，有盲胞情急po文聲援「罷韓者挖眼」。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

失明的游姓男子在6月高雄罷韓投票前夕，得知韓國瑜情況危急，在個人臉書po文「只要要罷免韓國瑜的，我想要把你們的眼睛一一挖下來」，被網路警察發現後，依違反《選罷法》移送，游男到案致歉表示，因為對罷韓選情很難過才會po文，台北地檢署考量他言論偏激，但本身失明，沒有脅迫妨害他人投票犯意，29日處分不起訴。

據了解，游男因後天因素失明，領有中重度殘障證明，很支持前高雄市長韓國瑜，但他在6月6日罷韓投票前2天的6月4日上午8點多，因為得知罷免案通過的可能性很高，心裡難過，用iPhone手機的語音輸入，在個人臉書上po文「只要要罷免韓國瑜的，我想要把你們的眼睛一一挖下來」。

刑事局在網路上巡邏發現後，將游男依妨害投票罪嫌送辦，游男在母親陪同下出庭，向檢察官表示很抱歉，表示自己只是一時情緒性發言，沒有要影響投票結果的意圖，檢察官考量游男言論偏激，但本身已經失明，客觀上已經無行動力對他人施以強暴脅迫等手段，應無妨害他人投票的犯意，因此處分不起訴。

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