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快訊／獨生留美碩士女逆倫打死老母還求輕判　二審判16年

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記者羅志華、吳銘峯／台北報導

台北市具有留美碩士學位的林姓女子，去年3月間因找不到3份訴狀，懷疑73歲母親拿走訴狀，便以鈍器毆打並猛掐母親頸部，殺害母親。一審認定她有思覺失調症，判刑18年。案經上訴，二審高院開庭時，林女不斷請求法院輕判「9年」就好，全案於30日宣判，高院將她判刑16年。

▲▼圖說：打死母親的女子林真，二審請求輕判。 。（圖／記者吳銘峯攝）

▲打死母親的林姓女子，二審請求輕判。（圖／記者吳銘峯攝）

本案被告林姓女子（43歲）為家中獨生女，父親為室內設計師，母親經商有成，家中在天母購有數處房產。林女雖然具有留美碩士學位，但婚姻、工作均不順利，最後離婚收場，案發前已經失業多時、在家啃老。林女父母在淡水買屋，父親過世後，林女因常與自來水、瓦斯、電信等公司訴訟，母親要她搬回天母同住。林女雖與母親同住，但2人間衝突不斷。

案發於去年3月1日，林女遍尋不著住處內的3份書狀，懷疑母親擅自取走；另外母親在主臥室內的果醬玻璃罐內放了4張百元鈔，林女更懷疑母親詛咒她去死。因此林女打電話給母親，痛罵「妳要是不把訴狀交出來，妳回家我會拿把刀把妳給殺了！」母親下午回家後，2人爆發激烈口角，最後林女更對母親施暴，扯髮、推拉，最後拿出不明鈍器狂毆母親，母親因肋骨、胸骨骨折，內臟破裂而死亡。

林女一直到晚間10點半才報案，謊稱母親被2名陌生男子攙扶回家後，就呼吸心跳全無。但檢方偵查後認定林女企圖誤導偵辦，依殺害直系尊親屬罪嫌起訴。一審法院審理時，林女否認犯罪，反稱母親有輕生念頭；一審法院雖認定她有思覺失調症，但行為時並未因精神疾病而影響其辨識行為違法之能力，依照「家暴傷害致死罪」判刑18年。

案經上訴，高院8月間最後一次開庭時，林女仍否認犯案，辯稱沒有殺害母親的故意，請求法院輕判「9年」就好。但家屬委任律師主張，林女犯案後還記得到精舍、去倒垃圾，似乎沒有發生意外，冷血至極，甚至還向其他家屬詢問母親遺產的事情，讓家屬無法接受，建請法院切勿輕判。

全案於30日宣判，高院改認定林真具有殺害母親的故意，因此認定她犯下刑度更重的「殺害直系血親尊親屬罪」，依法應處死刑或無期徒刑，但考量她受到精神疾病影響，高院因此減刑，改將她判刑16年。可上訴。

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