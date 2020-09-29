桃園弒母丟頭顱案二審無罪　最高法院火速撤銷3理由曝光

▲桃園市弒母案被告梁姓男子二審無罪，最高法院撤銷發回更審。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園梁姓男子2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟將母親頭顱斬斷後，從12樓住處往社區中庭丟下，高院二審於8月間將他改判無罪，引發社會譁然。高檢署9月初提出上訴，最高法院審理後，認為原審對於吸毒的時間點、毒品效用發揮問題，均未調查清楚，29日撤銷發回高院更審。

本案發生於2018年10月晚間，梁男吸食安非他命後精神不穩，與母親發生口角，他最後拿刀追砍母親，砍死母親後還將頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭。警方到場後，梁男情緒激動反抗對峙，最後被優勢警力壓制逮捕，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院審理後將他判處無期徒刑。但案件上訴二審後，高等法院根據鑑定結果，認為梁男案發時，因為吸食毒品而已經「完全喪失」辨識行為違法的能力，所以改依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」最後判決梁男無罪。

本案唯一能提出上訴的高等檢察署隨即於9月9日檢具6大上訴理由，包含原審錯誤引用鑑定報告、未施以監護恐有再犯之虞等理由，正式向最高法院提出上訴。最高法院審理後，也火速撤銷發回。

最高法院撤銷理由中，認為原審提到梁男吸食毒品而弒母時，是毒品的「卡西酮」效力最強的時後，但是否因為吸食毒品中的卡西酮而導致無辨識能力，這部分需要進一步鑑定，也要確認「何時吸食毒品」的時間點。此外，梁男吸食毒品且喝酒，導致無行為能力，最高法院認為必須要調查是否有刑法19條第3項規定「原因自由行為」「（行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者），於因故意或過失自行招致者，不適用之。」之適用。最後最高法院認為，梁男因吸食毒品而犯案，故原審應審酌是否有施以監護、勒戒等保安處分的問題。

