　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園弒母丟頭顱案二審無罪　最高法院火速撤銷3理由曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市弒母案主嫌梁崇銘前年3月到陳姓友人開設小吃店飲酒，卻在酒後打傷陳，事後被依傷害罪嫌判處拘役55天之簡易判決處刑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市弒母案被告梁姓男子二審無罪，最高法院撤銷發回更審。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園梁姓男子2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟將母親頭顱斬斷後，從12樓住處往社區中庭丟下，高院二審於8月間將他改判無罪，引發社會譁然。高檢署9月初提出上訴，最高法院審理後，認為原審對於吸毒的時間點、毒品效用發揮問題，均未調查清楚，29日撤銷發回高院更審。

本案發生於2018年10月晚間，梁男吸食安非他命後精神不穩，與母親發生口角，他最後拿刀追砍母親，砍死母親後還將頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭。警方到場後，梁男情緒激動反抗對峙，最後被優勢警力壓制逮捕，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院審理後將他判處無期徒刑。但案件上訴二審後，高等法院根據鑑定結果，認為梁男案發時，因為吸食毒品而已經「完全喪失」辨識行為違法的能力，所以改依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」最後判決梁男無罪。

本案唯一能提出上訴的高等檢察署隨即於9月9日檢具6大上訴理由，包含原審錯誤引用鑑定報告、未施以監護恐有再犯之虞等理由，正式向最高法院提出上訴。最高法院審理後，也火速撤銷發回。

最高法院撤銷理由中，認為原審提到梁男吸食毒品而弒母時，是毒品的「卡西酮」效力最強的時後，但是否因為吸食毒品中的卡西酮而導致無辨識能力，這部分需要進一步鑑定，也要確認「何時吸食毒品」的時間點。此外，梁男吸食毒品且喝酒，導致無行為能力，最高法院認為必須要調查是否有刑法19條第3項規定「原因自由行為」「（行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者），於因故意或過失自行招致者，不適用之。」之適用。最後最高法院認為，梁男因吸食毒品而犯案，故原審應審酌是否有施以監護、勒戒等保安處分的問題。
 

ET快訊
美軍將襲擊南沙島礁？神秘中隊「死神」臂章曝光
快訊／逆子殺母砍頭判無罪　最高法院駁回「要求再鑑定」
金管會開鍘！命令街口投信解除胡亦嘉職務
峮峮一頭金髮堅強開工！鏡面反射1細節「小鬼陪身邊」
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女房客上廁遭色房東破門性侵！　鄰居+顧客聽求救聲報警

運將遭捅18刀致死…扯出女房仲下指導棋　家屬怒嗆：妳睡得著嗎？

桃園弒母丟頭顱案二審無罪　最高法院火速撤銷3理由曝光

酒店茶行接連遭砸！警跨縣市逮6車11人...朝組織犯罪偵辦

救護車撞女童！單親媽2千字討拍「道歉這麼難？」　3關鍵反被罵爆

37刀剁下媽媽頭！桃園吸毒逆子判無罪　最高院撤銷「要求再鑑定」

快訊／中秋月圓不能團圓！立委蘇震清羈押抗告案遭駁回

雲林私娼寮台、越、泰妹豔名遠播　警封街搜索驚見外籍嫖客

生涯最悚驗屍！鬼妻解剖前先壓床「有事找你」　高大成：真的有腳

高雄「黑白喬事聖地」遭亂棒夜襲！超硬背景曝光..連千毅也乖乖

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

女房客上廁遭色房東破門性侵！　鄰居+顧客聽求救聲報警

運將遭捅18刀致死…扯出女房仲下指導棋　家屬怒嗆：妳睡得著嗎？

桃園弒母丟頭顱案二審無罪　最高法院火速撤銷3理由曝光

酒店茶行接連遭砸！警跨縣市逮6車11人...朝組織犯罪偵辦

救護車撞女童！單親媽2千字討拍「道歉這麼難？」　3關鍵反被罵爆

37刀剁下媽媽頭！桃園吸毒逆子判無罪　最高院撤銷「要求再鑑定」

快訊／中秋月圓不能團圓！立委蘇震清羈押抗告案遭駁回

雲林私娼寮台、越、泰妹豔名遠播　警封街搜索驚見外籍嫖客

生涯最悚驗屍！鬼妻解剖前先壓床「有事找你」　高大成：真的有腳

高雄「黑白喬事聖地」遭亂棒夜襲！超硬背景曝光..連千毅也乖乖

防彈少年團入秋首波代言登場　與BTS相遇在FILA系列新品

女房客上廁遭色房東破門性侵！　鄰居+顧客聽求救聲報警

中職／拿年度第一會讓二軍上來　丘總：一軍要上緊發條

為躲1000萬遺產稅！家屬求「插管」9旬癌末翁：再撐一年就好

小男孩嘶吼媽媽遭攔…母親躺擔架被抬走！陸抗疫劇揭武漢封城慘況

中職／兄弟拚全年、獅爭下半季　兩隊大物新人先發

紐約時代廣場出現台灣廣告！蔡英文：感謝友邦替台發聲

罹癌人數10年成長47%！保險業首張「自體免疫細胞療法」可理賠100萬元

天天拍照給主人報平安！寵物雲全台34家門市　歡迎毛孩來度假住宿

運將遭捅18刀致死…扯出女房仲下指導棋　家屬怒嗆：妳睡得著嗎？

社會熱門新聞

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

雷射切割機台「突啟動」！台中技術員慘死

為了解性產業下海當牛郎　學霸慘遭女客、店長硬上

女兵路考3次摔斷手　542旅慘了

台中mini連環撞…釀10傷！肇事女：是他們來撞我

獨／警守一整晚！　「逼車水產行」最新現場曝

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

水產行老闆路殺重機　警稱不慎擦撞道歉了

婦人遭撞倒臥水溝不治 男涉肇逃返家竟與親友烤肉

疑妻出軌「活活打死她」　狠夫收押21天氣喘身亡

LIVE／惡意逼車…嗆「重機不讓路」！車友出征水產行

即／台中mini cooper爆衝撞毀多輛機車…釀8傷

更多熱門

相關新聞

運將遭捅18刀致死　家屬怒嗆女房仲

運將遭捅18刀致死　家屬怒嗆女房仲

于姓已婚房仲在4月間，不滿心愛的江姓女同事遭林姓男子騷擾，於萬華街頭持刀狠刺18刀殺人震驚社會，江女因在案發前，與于男合謀在林男車上裝追蹤器，檢方依妨害秘密罪起訴；北院29日開庭，江女認罪，並表示會與林男家屬調解，但林男母親仍十分氣憤，在庭外向江女怒吼，「妳晚上睡得著嗎？」、「妳雙手沾滿鮮血！」

水管掏出人肉　男：剩下在冰箱

水管掏出人肉　男：剩下在冰箱

安泰銀行討7億借款　高院判和旺全賠

安泰銀行討7億借款　高院判和旺全賠

貪警助暗槓贓款　A2萬7判8年半

貪警助暗槓贓款　A2萬7判8年半

學童午睡睡陽台　二審加碼國賠31萬

學童午睡睡陽台　二審加碼國賠31萬

關鍵字：

法律人權吸毒殺人無期徒刑安非他命弒母高等法院最高法院二審頭顱無罪撤銷

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳給國庫方法曝

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面