2億保金聲請降低現金保為2500萬獲准　許金龍獲釋

▲許金龍籌出保金，終於獲釋。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前股票上櫃公司樂陞科技董事長許金龍，爆發違約不交割案件，二審遭判刑12年，許金龍原本籌足2億保金獲釋。但因提供保金的姊夫要求退回保金，許金龍於去年底再遭羈押。他於日前聲請降低現金保為2500萬、人保1億7500萬，高院29日裁准，並決定讓他具保停止羈押，限制出境、出海、住居，並定期向警局報到。

樂陞科技一度榮登遊戲類股股后，2016年中傳出將被日商「百尺竿頭」公司以48億餘元公開收購，成為台灣史上遊戲業最大收購案。但最後「百尺竿頭」公司卻違約不交割，未履約付款，成為我國證券交易史上首宗公開收購違約交割案件。案發後檢方將許金龍提起公訴，一審法院將將許金龍判刑18年、併科1億元罰金。

高法院二審2018年11月底宣判，仍將他重判有期徒刑12年、併科罰金1億元，並宣告沒收12.1億。高院隨即裁准許金龍2億元交保，並限制住居、出境、出海，且應於每日晚間8點至9點間至轄區派出所報到。但許金龍一直籌不出保金，直到去年3月間，才順利籌出保金，離開看守所。

但其實許金龍的2億保金乃姐夫畢華民所出具，許金龍交保後，一直無力償還保金。畢華民因此向高等法院聲請退還保金，高院去年底裁定退還2億保證金給畢華民，再羈押許金龍。

許金龍重回看守所後，不斷對外籌措保金，最後他順利籌措到2500萬元現金，因此他向法院具狀，聲請降低2億保金為2500現金保、1億7500萬人保。高院開庭審理後，有3名保證人出具財產證明文件，經過高院確認後，認為3人資力足堪負擔1億7500萬的人保，因此29日做出裁定，讓許金龍具保停止羈押。但需限制出境、出海及限制住居，並應自釋放時起至本案更一審宣示判決時止，每日至臺北市政府警察局士林分局的轄區派出所報到。

