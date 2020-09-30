空白發票中獎！超商店員無奈「這沒辦法兌換喔」　過來人1招補救

▲這張空白發票中了200塊錢。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近發票兌獎時，發現上一期「5-6月」有中獎，但尷尬的是，印在上面的明細幾乎消失，只能隱約看見非常淡的墨水痕。對此，店員表示，這種空白發票無法兌獎；不過，過來人熱心分享補救方法，而關鍵就是要找到在哪裡消費的。

女網友在dcard發文提到，最近她拿出發票兌獎，儘管7-8月的全槓龜，但意外發現5-6月份的竟中了3張200元，「對於手氣很差的我有中就該高興了，想說晚上就去711換現金，但準備翻到後面填資料的時候，怎麼看怎麼怪，上面發票號碼都很正常，但下面內容處...超級空白。」

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她表示，雖然仔細看還能看到一些墨水，但真的非常淡，「拿這種發票去711換，不知道別人會不會以為是假的，不知道大家有沒有這種經歷？很怕我得來不易的200飛了，可以兌獎成功嗎？」

▲消費明細都不見了。（圖／翻攝自dcard）

po文釣出超商店員經驗談，由於他還在新手階段，之前真的讓人換了空白發票，金額200元，結果害門市直接虧錢，而他那陣子也都很懊悔，「雖然不知道你這張發票該怎麼解決，但建議妳不用特地跑到超商換了，因為這個空白發票沒辦法兌換。」

不過，也有一些過來人教授補救辦法，「如果還有辦法看出這張發票在哪消費的，可以去找開這張發票的原店家要存根聯，證明確實有實際金額的消費，這種傳統發票都是兩券一組的；另外，店家不給兌換是怕你這張是0元發票，沒有消費金額的發票是不能兌獎的」、「要不然嘗試打給發票上，那個很淡的電話號碼，我很用力的看是02-2933-XXXX。我們家之前也有這樣過，就給店家蓋個印章就好了，反正一定要找出這是在哪裡消費的就是了」。