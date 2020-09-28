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教師節好康快搶喝！超商限時咖啡買1送1　還有多家手搖飲優惠

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▲▼OK mart咖啡第2杯1元。（圖／業者提供）

▲OK mart教師節咖啡第2杯只要1元。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

老師辛苦了！今（28）日是教師節，超商紛紛推出「限時1日」的同慶優惠，如OK mart有咖啡第2杯只要1元，全家則推出咖啡買1送1，另外還有多家手搖飲優惠，把握機會喝一波。

教師節快樂！OK mart推出1日限定OK Cafe第2杯1元，凡持悠遊卡或悠遊付支付，即可享有大杯美式、拿鐵第2杯1元優惠；另全家也在APP推出隨買跨店取咖啡優惠，有單品中杯熱美式、單品中杯熱拿鐵買1送1，會員每人限購2組，另至10月6日前還有森永牛奶糖拿鐵、森永牛奶糖Q奶茶享任選2杯優惠價99元。

▲▼CoCo飲品。（圖／CoCo提供）

▲CoCo紅、綠、青茶任選2杯50元。

除外，今日還有不少手搖飲有優惠，如美國功夫茶冬瓜檸檬買1送1；CoCo紅、綠、青茶任選2杯50元及檸檬紅、綠、青冬瓜露任選3杯100元；TeaTop台灣第一味的芒果鳳茶、葡萄柚果粒茶果粒茶任選2杯88折，不喝咖啡的民眾也可以選擇喝飲品。

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超商教師節優惠咖啡手搖飲

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