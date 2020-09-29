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財神完全閃避！被頭獎號得主夾擊　「前後客人都中」就他槓龜

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▲▼ 統一發票（圖／記者劉維榛攝）

▲統一發票已開出7、8月份中獎號碼。（圖／記者劉維榛攝）

記者崔子柔／綜合報導

近日7、8月份發票開獎，有位網友就感嘆自己與頭獎末4碼只差一號，由前面一位客人幸運拿走獎項，把圖片傳到家人的對話群組後，眼尖的妹妹還發現「後面的也中了」，讓他眼淚不爭氣地流下來。

原PO在PTT發文指出，近日大家在對發票，讓他想起今年初發生的故事，「每到發票對獎日總是幾家歡樂幾家愁，我幾乎都是愁的那方，但這次更慘的是我居然只差一碼」，於是他把圖片發到家族LINE群分享。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

原PO過不久收到妹妹回應，「欸哥，排你後面的也中獎了耶」，「財神好像在你們頭頂玩大富翁，你被跳過去了」，並附上一張寫有「好像很可憐」的貼圖。

原PO的號碼末4碼為3946，他先發現第一組頭獎末4碼是3945，與1000元獎金擦身而過，眼尖的妹妹更發現第三組頭獎末4碼是4947，又和200元獎金無緣。

文章一出就讓網友笑翻，紛紛表示「原PO是不是哪裡得罪了財神大大」、「不少新聞是：前7碼全中，最後一碼沒，更痛苦」，也有同樣被財神遺棄的人留言安慰「這期的我有946跟948呢」、「沒事沒事，我也常差那一號啊」。

▼原PO妹妹發現他後一客人也中了。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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