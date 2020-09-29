小熊維尼大頭提籃、絨毛睡袍⋯21款周邊萌翻　小7全新集點10/7開跑

▲711全新小熊維尼集點活動。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

小熊維尼粉絲出動！小7推出全新集點活動，包括不鏽鋼餐具組、陶瓷分隔盤 、絨毛手提袋等21款周邊，還有超可愛的絨毛睡袍跟毛絨娃娃陪你追劇，10月7日萌萌開跑。

▲超可愛的小熊維尼周邊。



滿滿可愛小熊維尼周邊值得收藏，廚房系列像是限量304不鏽鋼餐具組、陶瓷分隔盤，吃飯也有可愛維尼陪伴；冬天暖暖系列，像是限量絨毛手提袋、絨毛睡袍，還有適合懶懶宅在家的造型玩偶，冬天抱著追劇超幸福。

▲絨毛睡袍超適合追劇。



10月7日下午3點起同步推出居家系列限量周邊預購，包括首次登場的抱枕桌，桌板可當電腦桌、書桌，抱枕可當午睡枕、靠墊；電子料理秤也是使用超可愛的小熊維尼設計，具四種單位轉換功能，自動關機好省電；快煮鍋為304不鏽鋼內鍋、還有自動斷電保護功能好安全。

▲小熊維尼電子料理秤、快煮鍋。



3C也可愛升級，加碼推出小熊維尼3C週邊配件限量預購活動，包含三款迪士尼正式授權超萌配件：小熊維尼限量水鑽無線耳機Air Pods Pro套、GO系列皮套小熊維尼限定款、小熊維尼無線耳機保護套，10月7日上午11點起持實體DM或至ibon機台即可預購。

▲小熊維尼無線耳機保護套。



消費滿50元可獲得1點貼紙點數，OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點送電子點數，單筆消費僅能選擇一種集點方式，集滿6點加價購一款。

＊迪士尼系列生活只有為尼集點送活動

日期：2020年10月7日（三）起至11月15日（日）止，商品兌換至11月17日（二）。