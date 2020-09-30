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台灣人「一出生負債25萬」　民眾黨討還款計畫：中央持續大撒幣

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▲▼ 出生,嬰兒,新生兒,預防針,打針,預防接種 ,出生嬰兒,預防針（圖／記者姜國輝攝）

▲民眾黨指出，今年中央政府總預算案短絀創新高，孩子一出生就負債25.98萬元。（資料照／記者姜國輝攝）

記者柯沛辰／綜合報導

「你的孩子一出生，就負債25.98萬元！」台灣民眾黨表示，今年中央政府總預算案短絀高達4096億元，創下數十年來新高！這是自國際金融海嘯以來，赤字預算最高的一年，預估明年赤字更高，盼中央重視財政紀律，盡快提出還款規劃，而非「地方拼命還債，中央持續大撒幣」。

台灣民眾黨說明，中央政府110年度總預算案歲入編列2兆450億元，歲出2兆1,615億元，歲入歲出短絀1,165億元，若加上特別預算，110年度財政收支短絀將高達4096億元，赤字占歲出比率高達16.69%，人均負債25.98萬。

民眾黨表示，從今、明兩年度的總預算案，可以看出財政狀況急遽惡化，而且今年實際經濟、財政情況又比去年「預先估算」情形更惡劣，可以預期明年總預算執行結果，一定是赤字更高，債務也會快速累積。

民眾黨強調，中央應重視財政紀律，避免債留子孫，財政紀律法第9條也明定，預算案之審議，應注重支出增加、收入減少原因，以及替代財源之籌措及債務清償規劃。

民眾黨指出，政府應秉持財政紀律、公開透明原則，因此21日黨團協商時已要求行政院一周內提出「109年起四年之政府還款計畫」、「100年至109年各年度歲計賸餘及政府累計賸餘」、「100年至109年各年度舉債總額及政府累計舉債賸餘」3項資料。

民眾黨呼籲，台北市努力將債務總額降低至900億以內，中央政府卻不停舉債，讓人均債務持續增高，造成「地方拼命還債，中央持續大撒幣」的情況，這對整體國家發展絕非是好事，期盼中央政府能謹守財政紀律，才是人民之福。

▲▼台灣人「一出生負債25萬」　民眾黨討還款計畫：中央持續大撒幣。（圖／翻攝自臉書／台灣民眾黨）

▲民眾黨討還款計畫，呼籲中央重視財政紀律。（圖／翻攝自臉書／台灣民眾黨）

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