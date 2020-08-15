民眾黨吳益政慘敗　許智傑：兩岸定位不明是主因

▲台灣民眾黨主席柯文哲與民眾黨高雄市長候選人吳益政。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長補選15日登場，民眾黨候選人吳益政僅獲得不到4萬票，遠遠落後給民進黨候選人陳其邁，吳益政稍早已自行宣布敗選，並親自致電給陳其邁表達祝賀。對此，民進黨立委許智傑認為，民眾黨敗選最重要的原因在於兩岸定位，如果台灣民眾黨主席柯文哲沒有辦法譴責共產黨，將來的總統夢會非常渺茫。

高雄市長補選15日下午4時進行開票，吳益政僅獲得不到4萬票，遠不及當選人陳其邁的67萬票，更少於國民黨候選人李眉蓁的24萬票，外界解讀柯文哲的光環已不復存在，恐影響其角逐2024總統大選的機會。

對此，許智傑15日晚間受訪時表示，柯文哲的選票沒有辦法完全轉移給吳益政，是民眾黨敗選的其中一項原因，但主因還是在於民眾黨的兩岸定位，如果柯文哲沒有辦法譴責共產黨，那麼將來的總統夢可能真的非常渺茫。

依照選舉期程，中選會將於21日公告當選人名單，勝出者任期約2年4個月，本次補選是中華民國直轄市長於1994年改為民選以來首次進行的補選。

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