游錫堃：台商都是我國寶貴資產　台灣夠強就能自立自強

▲游錫堃出席「世界台灣商會聯合總會第26屆年會僑務委員會惜別晚宴」。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃29日表示，全世界的台商都是台灣寶貴的資產，他感謝台商朋友為了台灣犧牲與貢獻，有天台灣夠強，就能夠自立自強，台灣很有民主自由且具實力，他勉勵大家共同打拚、發揮柔性實力，以維護共同價值。

游錫堃29日晚間在立法院副院長蔡其昌、僑委會委員長童振源、國民黨立委溫玉霞、陳以信、台灣民眾黨立委邱臣遠、民進黨立委何志偉、鍾佳濱、世界台灣商會聯合總會第26屆總會長施至隆、第27屆總會長梁輝騰、第28屆總會長當選人王德當等人的陪同下，出席「世界台灣商會聯合總會第26屆年會僑務委員會惜別晚宴」。

游錫堃表示，台灣在國際上的邦交國家很少，很多國際交流、經貿交流皆仰賴台商朋友的努力，他認為全世界的台商都是台灣寶貴的資產，他與蔡其昌代表立法院向大家致敬，也感謝台商朋友為了台灣犧牲與貢獻。

▲游錫堃、蔡其昌出席「世界台灣商會聯合總會第26屆年會僑務委員會惜別晚宴」。（圖／游錫堃辦公室提供）



游錫堃提到，今天早上看到美國有線電視新聞網CNN報導，2015年9月25日中國國家主席習近平在美國白宮玫瑰園與時任美國總統歐巴馬承諾，南海不會軍事化，但當時其實就已經填海造地、人工造港；2016年7月12日國際海洋仲裁法庭，仲裁中國大陸的主權聲索在南海無效，大陸卻不理會這個判決，繼續在南海設立軍事基地等。

游錫堃指出，針對中國大陸這些做法，美國國務卿彭佩奧曾在7月13日提到，大陸在南海的主權聲索非法，並在7月23日向全世界演講，呼籲國際及所有中國人共同改變中國大陸，這些變化都讓台灣與國際情勢有所變動。

游錫堃認為，有天台灣夠強，就能夠自立自強，台灣很有民主自由且具實力，他勉勵大家共同打拚、發揮柔性實力，以維護共同價值。

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