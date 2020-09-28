　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中共十九屆五中全會10月26日召開！　十四五、2035遠景成焦點

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸國家主席習近平在聯合國成立75周年紀念峰會上發表重要講話。（圖／新華社）

▲習近平。（圖／新華社）

記者邱茀濱／綜合報導

中共中央政治局今（28）日召開會議，並決定中國共產黨第十九届中央委員會第五次全體會議（簡稱中共十九屆五中全會），將於10月26日至29日在北京召開。

據《新華社》報導，中共中央總書記習近平主持28日的會議，中共中央政治局聽取了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》稿在黨內外徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，將文件稿提請五中全會審議。

會議指出，「十三五」時期是全面建成小康社會決勝階段，但以習近平為核心的黨中央審時度勢、沉著應對，團結帶領全黨全國各族人民砥礪前行、開拓創新，奮發有為推進黨和國家各項事業，決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅取得決定性成就。

值得注意的是，會議對於「十四五」時期中國經濟社會發展，提出了5個必須，其中包含必須堅持中共的全面領導，堅持和完善中國特色社會主義制度，不斷提高貫徹新發展理念能力和水平；必須堅持以人民為中心，堅持人民主體地位，維護人民根本利益，增進民生福祉。

必須構建新發展格局，切實轉變發展方式，推動質量變革、效率變革、動力變革；必須堅持深化改革開放，強化有利於提高資源配置效率、有利於調動全社會積極性的改革開放重大舉措；必須堅持係統觀念，著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，注重防範化解重大風險挑戰。最後強調，要落實黨中央的「十四五」的決策。

►餓了嗎？氣炸鍋炸物享樂組一鍵下單送到家！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
超正空姐「激似許瑋甯」！甜美私照曝…網呼：戀愛了
雷射切割機台「突啟動」！台中技術員慘死　爆員工誤開電源
快訊／安心國旅每人1000元補助　確定持續到這天
水電工「塑膠桶藏屍」...狂倒54瓶鹽酸！裝管線排屍水
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共十九屆五中全會10月26日召開！　十四五、2035遠景成焦點

7點晚餐時間一到準時潑糞　3台監控有死角還在抓人

快訊／湖北化工廠爆炸...現場「硝酸洩漏」黃煙亂竄！傷亡人數曝

美抨擊南海軍事化！　中國正告美國：不要輕舉妄動

傳美國制裁中芯國際　中國外交部：堅決反對無理打壓中國企業

「全球市長聯盟」風波　陸外交部：世界上只有一個中國

海基會台商秋節閉門聯誼赴高雄　陳其邁到場拉投資

3歲萌妹仰頭爆哭...一邊精準擊球！　網笑翻：翻版福園愛

陸十一「連放8天長假」　估迎5.5億旅遊人次

疑不堪霸凌！高中男捅死2名同班女生　「2條宣告文曝」萬人求真相

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

男拾獲筆電報警反變竊盜嫌疑人　無奈PO網直呼：再也不雞婆！

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

中共十九屆五中全會10月26日召開！　十四五、2035遠景成焦點

7點晚餐時間一到準時潑糞　3台監控有死角還在抓人

快訊／湖北化工廠爆炸...現場「硝酸洩漏」黃煙亂竄！傷亡人數曝

美抨擊南海軍事化！　中國正告美國：不要輕舉妄動

傳美國制裁中芯國際　中國外交部：堅決反對無理打壓中國企業

「全球市長聯盟」風波　陸外交部：世界上只有一個中國

海基會台商秋節閉門聯誼赴高雄　陳其邁到場拉投資

3歲萌妹仰頭爆哭...一邊精準擊球！　網笑翻：翻版福園愛

陸十一「連放8天長假」　估迎5.5億旅遊人次

疑不堪霸凌！高中男捅死2名同班女生　「2條宣告文曝」萬人求真相

8個「室內油漆小秘密」　天花板刷白色…反出現視覺哀戚感！

鄭裕美很愛《少林足球》！拿激光劍「暴打果凍」圓夢拍動作戲

南高加索激戰上百死傷　亞美尼亞控：土耳其派兵4000支援亞塞拜然

台中學生疑集體食物中毒案人數破百　再添1校52生

中共十九屆五中全會10月26日召開！　十四五、2035遠景成焦點

中秋禮盒包裝太浮誇！北市環保局出手開罰圓山大飯店

《紫羅蘭永恆花園電影版》5天日本票房破億！觀眾：面紙不夠哭

竹內結子最後專訪引鼻酸：「40歲心態輕鬆，想和身旁的人撒嬌」

7點晚餐時間一到準時潑糞　3台監控有死角還在抓人

天堂果實「木虌果」茄紅素是番茄25倍！專家曝最營養部位

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

大陸熱門新聞

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

阿美族青年：我是驕傲的中國人

公公婚宴當眾摸胸兒媳！新娘燦笑全順從

12年狂生10胎！29歲男不結紮秘密曝

快訊／湖北化工廠爆炸！傷亡人數曝

女兒水池溺斃　父親一查手機崩潰

男殺妻判刑15年　蹲了11年後…她復活了

歐陽娜娜登十一晚會唱「我的祖國」　陸委會：違法將查

窮保全「為2棟房」強娶女兒！　準丈母娘拒絕...他硬搞大肚逼婚

富二代姦殺同班校花　兇手家屬拒賠償揚言「叫學校賠」

孕婦狂嗑炸雞　進ICU濾出滿滿油脂

超跑爆衝4人撞飛　網笑裝帥失敗

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

騙女學生壞壞　教官PO血床單照炫

更多熱門

相關新聞

習近平首度與菅義偉通電話　無談到訪日議題

習近平首度與菅義偉通電話　無談到訪日議題

中國國家主席習近平9月25日晚同日本首相菅義偉通電話。據日媒報導，菅義偉透露，習近平在通話中祝賀他就任日本首相，又希望推動中日雙邊關係發展。但他也表示，在會談中未有談及習近平作為國賓訪日的事宜。據悉，此次電話會談由日方提議，中方同意舉行。

CNN曝「雙面中國」威權關鍵

CNN曝「雙面中國」威權關鍵

習近平喊合作共贏　遭AIT打臉

習近平喊合作共贏　遭AIT打臉

習近平UN演說：2060年前實現碳中和目標

習近平UN演說：2060年前實現碳中和目標

習近平聯合國談話：中國永遠不稱霸

習近平聯合國談話：中國永遠不稱霸

關鍵字：

中共十九屆五中全會十四五十三五習近平

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面