中共十九屆五中全會10月26日召開！　十四五、2035遠景成焦點

▲習近平。（圖／新華社）



記者邱茀濱／綜合報導

中共中央政治局今（28）日召開會議，並決定中國共產黨第十九届中央委員會第五次全體會議（簡稱中共十九屆五中全會），將於10月26日至29日在北京召開。

據《新華社》報導，中共中央總書記習近平主持28日的會議，中共中央政治局聽取了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》稿在黨內外徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，將文件稿提請五中全會審議。

會議指出，「十三五」時期是全面建成小康社會決勝階段，但以習近平為核心的黨中央審時度勢、沉著應對，團結帶領全黨全國各族人民砥礪前行、開拓創新，奮發有為推進黨和國家各項事業，決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅取得決定性成就。

值得注意的是，會議對於「十四五」時期中國經濟社會發展，提出了5個必須，其中包含必須堅持中共的全面領導，堅持和完善中國特色社會主義制度，不斷提高貫徹新發展理念能力和水平；必須堅持以人民為中心，堅持人民主體地位，維護人民根本利益，增進民生福祉。

必須構建新發展格局，切實轉變發展方式，推動質量變革、效率變革、動力變革；必須堅持深化改革開放，強化有利於提高資源配置效率、有利於調動全社會積極性的改革開放重大舉措；必須堅持係統觀念，著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，注重防範化解重大風險挑戰。最後強調，要落實黨中央的「十四五」的決策。

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