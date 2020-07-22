陳致曉強拆之前　辦南鐵家園守護晚會

▲「反南鐵東移自救會長」陳致曉，舉辦「南鐵家園守護晚會」，向來自台灣各地聲援者約60人，細說南鐵東移案的始未，及對土地正義的觀念與看法。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

「有政府，不讓我們說不！」，「反南鐵東移自救會長」陳致曉，在22日強拆日之前一晚，舉辦「南鐵家園守護晚會」，來自台灣各地聲援者約60人，齊聚陳家一樓大廳，聽取陳致曉細說南鐵東移案的始未，及對土地正義的觀念與看法。

陳致曉為表達對南鐵東移案強拆民宅的不滿，及因應道局中工處，將於7月23日上午6時，欲對陳致曉位於東區青年路225巷內青年路平交道旁的陳家進行強制拆除行動，在網路上發起「擋拆行動」，號召支持者齊聚陳家，向強拆單位表達抗議。

隨後，陳致曉於22日晚上，在臉書發起「家園守護晚會」，以守護家園、守護民主、守護台灣，邀請網友22日晚上7時30分，在陳家聚集守夜，捍衛南鐵陳家尊嚴人格，並準備因應23日上午6時的強拆。

陳致曉並向到場的近60位支持者，細說南鐵東移案的始未，9年抗爭的過程與經歷，及他對台灣土地正義的觀念與看法，過程理平和。陳宅屋外，並張貼許多抗議強拆之白布條，表達堅守家園的立場。

台南市警一分局持續派員輪班在現場戒護，但並未干涉出入民眾，現場尚無抗爭情事發生。

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