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南鐵僅存拒拆遷戶陳家可「原屋保留」？　台南市政府：將意見轉達鐵道局

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▲時代力量立委陳椒華，與全台灣數十個自救會，共同召開記者會與修法公聽會，要求政府土地徵收案，應當召開聽證會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲反南鐵東移自救會長陳致曉會後指出，台南市政府表示會與鐵道局協調「南鐵陳家原屋保留」，他拭目以待、嚴密要求兌現承諾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

時代力量立法委員陳椒華邀集全國數十個自救會，12日召開公聽會，要求政府在土地徵收案時，應當召開聽證會以維護程序公正與公開之原則，南鐵僅存的拒拆遷戶陳致曉指出，市府表示會與鐵道局協調陳家原屋保留，各單位長官形成共識後將與居民討論，他「拭目以待」，惟台南市政府回應只代轉達意見給鐵道局。

台南市政府出席代表為地政局地用科科長胡純英，陳致曉說，胡科長在「土地掠奪案公聽會」中表示，「南市府會與鐵道局協調南鐵陳家原屋保留、各單位長官形成共識後將與居民討論」，對此，陳致曉強調，「我拭目以待、嚴密要求兌現承諾」。


南鐵反東移全線自救聯合會的訴求為，反對鐵路東移、撤除強拆令、誠摯協商、原屋保留、召開行政聽證。陳致曉指出，台灣土地掠奪案件之侵害人權，除在個別案件的計畫內容違反憲法第15條「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障」、審議程序缺乏行政聽證而致虛偽外，強拆迫遷過程，總是藉由強拆令、大批警力，與怪手脅迫居民同意亦明顯違反民法第92條。陳致曉強調，整個迫遷過程缺乏官民平等對話與協商，嚴重踐踏居民人格與尊嚴。

台南市政府指出，有關8月12日 陳椒華立委邀請內政部地政司、營建署、六都地政局及全台各大自救會代表，舉辦【落實行政程序法，各類土地徵收皆應召開聽證會】公聽會，其中南鐵東移自救會陳致曉提出2點訴求：1、希望原屋保留；2、疫情期間不可強拆。針對陳致曉的訴求，台南市政府回應，其訴求原屋保留議題為需地機關鐵道局權責，市府將轉鐵道局知悉。據12日會議的會議通知單，並未邀請鐵道局出席，市府會將陳致曉這個意見轉達給鐵道局參考。
 

據了解，台南鐵路地下化工程原排定7月23日清晨拆除陳致曉家；22日下午，聲援擋拆人士陸續至陳家集結，23日上午6時許，準備執行強拆，但擋拆人士堅守現場，警方與擋拆人士僵持不下，鐵道局為避免衝突擴大，強拆行動緊急喊卡。

鐵道局中工處主任工程司吳志仁當場宣布強拆作業暫緩，吳志仁指出，陳致曉拒絕與鐵道局溝通，基於考量現場民眾人身安全，減少衝突及社會成本，因此強拆行動暫緩；原來的拒拆戶已有4戶簽下切結，將於8、9月自行拆除、點交遷離，目前只剩陳致曉家1戶待拆，鐵道局中工處將在近日與台南市政府協調，擇期再執行強拆作業。

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南鐵拒拆原屋保留陳致曉拭目以待

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