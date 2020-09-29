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科學家為了研究不惜「賣肉」　每天讓上萬蚊子狂叮5000下！

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科學家為了研究不惜「獻身」　每天讓上萬蚊子狂叮他5000下！（圖／翻攝自twitter／Perran Ross）

▲科學家為了造福人類，不惜用自己血肉來換。（圖／翻攝自twitter／Perran Ross

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名科學家為了科學研究不惜「出賣自己肉體」，每天讓上萬隻蚊子叮咬他的手臂5,000下。在墨爾本大學進行研究的科學家羅斯(Perran Scott-Ross)，為了阻止登革熱等傳染疾病造成人類死亡，特地讓所飼養的蚊子感染一種名為沃爾巴克氏體(Wolbachia)的病菌，這是一種能用來阻止登革熱傳播的病菌，5月時為了做實驗，慘被蚊子吸走了多達16毫升的血。

英國《太陽報》報導，羅斯表示，如果手有放在正確的位置，可能被蚊子咬時只會覺得癢癢的，但大多數時候都很刺痛，「一旦我把手臂伸出來，沒多久絕對會覺得很癢，但是我得忍住不能亂抓」，平時會把研究照片分享在推特上的他，時常可看到手臂被咬得千瘡百孔的恐怖畫面。

羅斯希望藉由他的研究，來培養出帶有沃爾巴克氏體的蚊子，之後再將這些蚊子放回野外，以阻止登革熱疾病不再繼續藉由蚊子傳播，「這是一個十分辛苦的工作，需要大量血液、汗水以及眼淚，才能餵飽上千萬隻蚊子」，不過他的研究已經在馬來西亞吉隆坡獲得不錯的成果，讓當地登革熱傳染率成功減少40至60%。

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