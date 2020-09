幫「人民幣拓南太平洋商機」　前澳議員私排會議拉攏…遭起訴調查！

▲馬奎爾因為南太平洋島國利益貪汙遭捕。(圖/翻攝自Change.org)

文/中央社

澳洲新南威爾斯州廉政公署近日在調查聽證會上表示,前州議員馬奎爾(Daryl Maguire)利用公職之便,替中資商人團體向南太平洋島國拓展商機,以獲取不當利益。

「澳洲人報」(The Australian)網站昨天晚上報導,新州廉政公署(ICAC)指自由黨藉前新州州議員馬奎爾(Daryl Maguire)曾利用職務之便,替「深圳亞太商業發展協會」(Shenzhen Asia Pacific Commercial Development Association)向多個南太平洋島國開拓商機,進而獲取不當利益。

廉政公署近日針對馬奎爾涉及的一連串案件召開聽證會,昨天進入第6天。

廉政公署昨天提出長達200多頁證據,指馬奎爾曾利用他身為「新南威爾斯州議會亞太友好小組」(NSW Parliament Asia Pacific Friendship Group)主席的身分,替深圳亞太商業發展協會向多個太平洋島國拓展商機。

廉政公署的文件顯示,馬奎爾當時也在深圳亞太商業發展協會中擔任「榮譽主席」;而他一度替協會在薩摩亞(Samoa)、萬那杜(Vanuatu)和斐濟(Fiji)等國達成多宗「口頭協議」。

廉政公署提到,在2016年7月一場由馬奎爾安排,於新州州議會大樓內進行的會面中,出席者包括巴布亞紐幾內亞駐澳洲大使辛金(Sumasy Singin)和與馬奎爾相熟的華人商人Gordon Tse;會面的討論話題包括深圳亞太商業發展協會如何在巴紐拓展商機。

在這次會面中,馬奎爾說:「過去3個月來,我透過『新南威爾斯州議會亞太友好小組』與多個國家聯絡,並且出了很多力,取得關鍵的進展。現在有7國大致上確定有意加入策略合作項目。」

馬奎爾在會面中又說:「我物色這些國家和深圳亞太商業發展協會建立策略合作項目;這些相中的國家,除了薩摩亞和吉里巴斯(Kiribati)沒有和中國建立外交關係外,其餘5國都和中國有政治和經濟關係。」

辛金在會面中表示,馬奎爾曾向他提及有關深圳亞太商業發展協會的商機,包括金額達澳幣1000萬元到2000萬元(約新台幣2億570萬元至4億1140萬元)的「大型旅館投資計畫」,以及與中國合作的「重大潛力」。辛金說:「巴布亞紐幾內亞擁有豐富資源,與中國合作大有可為。」

另外,澳洲廣播公司(ABC)25日報導,廉政公署指馬奎爾涉嫌捲入另一宗案件,串同移民署職員讓多名中國公民取得澳洲工作簽證,進而收取金錢利益。澳洲人報提到,馬奎爾早在2018年就因另一個案件替中資房地產公司與新州地方政府牽線並收取傭金,而被迫辭去州議員。

