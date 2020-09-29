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浪漫求婚變搞笑片！　搭船女被求婚太開心...竟然催油門飛踢男友

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浪漫求婚變搞笑片！　女友被求婚太開心...竟然催油門飛踢男友。（圖／翻攝自twitter／Theo Shantonas）

▲男浪漫求婚卻被女友飛踢。（圖／翻攝自twitter／Theo Shantonas

記者李振慧／綜合報導

國外近來一支求婚影片在網路上爆紅，影片中可看到，一名男子在小船上突然向女友求婚。女子感動給擁抱時不小心催到油門，結果船往前直衝害她摔倒，結果一腳就飛踢在男友身上，讓浪漫求婚意外變成搞笑片。

從影片中可看到，一名戴著帽子的男子在岸邊等待女友靠岸，然而對方的船還沒有完全靠岸，便迫不及待站在另外一條船的邊緣，掏出戒指向對方求婚，對方感動地立即答應，然而卻不小心催了油門，導致他慘被飛踢的有趣畫面。

影片被網友桑托納斯(Theo Shantonas)27日分享在推特立即爆紅，已經獲得超過20多萬人次點閱，許多人笑稱，「這是我很長時間以來所看過最好笑的影片」、「我無法克服他竟然沒有登上女友的船」。

桑托納斯後來回覆，影片的這2人後來都很平安，感謝大家關心。而這支影片同時也被庫爾(Amanda Kuehl)分享在TikTok上，觀看次數已超過200多萬次，她表示，影片中人是她母親的朋友，「雖然他們都落水了，但戒指很安全」。

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