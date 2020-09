全球市長聯盟將六都更名「中華台北」　侯友宜：感謝聽見台灣聲音

▲新北市長侯友宜。(資料照/記者羅婉庭攝)

記者楊蕓/台北報導

國際組織「全球氣候與能源市長聯盟」近日把加入聯盟的台灣六都國籍全列為「中國大陸」之下,六都市長27日晚間發布聯合聲明抗議。吳釗燮28日上午表示,「經過大家努力,昨天晚上名稱已經更改回來」。對此,新北市長侯友宜也表示,感謝外交部及其他直轄市政府與新北市一同發聲,讓ICLEI等國際組織能正視台灣,感謝「市長聯盟」聽見台灣的聲音,尊重六都城市的會籍名稱,予以正名。

新北市政府發布新聞稿指出,「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)於台北時間28日上午將台灣加入聯盟的六都會自「中國」項下移除,並更正為六個直轄市原本遞交時的會籍名稱。

侯友宜表示,新北市在9月15號就已經去函要求更正,感謝外交部及其他直轄市政府與新北市一同發聲,讓ICLEI等國際組織能正視台灣,感謝「市長聯盟」聽見台灣的聲音,尊重六都城市的會籍名稱,予以正名。

▲「全球氣候與能源市長聯盟」已將台灣加入聯盟的六都會籍「中國」項移除。(圖/翻攝自globalcovenantofmayors)

吳釗燮28日上午在立法院受訪時表示,昨天馬上跟地方政府聯繫,也直接跟「全球氣候與能源市長聯盟」總部聯繫,經過大家努力,昨天晚上名稱已經更改回來,很高興六都市場全部一致,朝野不分彼此,爭取成功。

外交部也透過新聞稿表示,經外交部、駐歐盟兼駐比利時代表處、歐盟經貿辦事處的努力,「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)已於台北時間今(28)日上午將我國加入聯盟的高雄市、台北市、新北市、桃園市、台南市及台中市共六都會自「中國」項下移除,並更正為我國六直轄市原本遞交時的會籍名稱。

