全台縣市總體競爭力排名第三　侯友宜：虛心接受

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者楊蕓／台北報導

《遠見》雜誌28日公布2020年縣市總體競爭力評比，新北市排名第3，在公安方面去年墊底，今年上升到第13名。新北市長侯友宜受訪時回應，所有的評比、民調都虛心接受，不管在教育文化、公共安全、治安等所有面向，都會盡心盡力的做好自己應盡的責任，努力往前走。

根據《遠見》雜誌2公布2020年縣市總體競爭力評比，長年盤據龍頭的台北市，首次讓出冠軍寶座；而人口僅45萬的新竹市，排名從2015年的第八名一路竄升，終於奪得第一，中止「天龍國」連霸，新北市則晉升一名，排名第三。

對此，侯友宜28日上午出席新北市祭孔典禮，受訪時表示，新北市所有的評比、民調都虛心接受，如果做得好，我們好還要更好，如果做得差一點，我們希望能夠往前更加的努力，不管在任何教育文化、公共安全、治安所有的面向，都會盡心盡力的做好自己應盡的責任，所以要努力往前走。

▲2020年縣市總體競爭力評比排名。（圖／遠見提供）

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