老翁進壽司店吃「霸王餐」...店長報警　原來誤會大了

▲老翁點約300元餐點後未付款項即逕自離去。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃宥寧／台北報導

臺北市政府警察局中正第一分局博愛路派出所警員黃麒家、陳芝妤，日前擔服巡邏勤務，接獲值班通報，轄區內某知名壽司餐廳，似有民眾吃霸王餐，需要警方到場協助。經警方到場了解為民眾王姓老翁於壽司店內消費約300元餐點後未付款項即逕自離去，經調查才得知原來老翁患有失智，警方趕緊聯繫家人將他接回。

黃、陳二員到場後發現王姓老翁疑似失智走失，但由於王姓老翁完全無法清楚對話，身上也沒攜帶任何證件及其他可辨識身分的資料，無法得知老翁身分，警方只能試著找尋其他線索。

經過一番努力，終於找到一只銀行相關文件，陳員並依文件上所留的資料嘗試查詢、聯繫文件申辦人王姓女子，聯繫後對方表示王姓老翁是她父親目前有失智情形，本來上午要一起上教會途中突然擅自離家並搭乘公車離開，王女攔阻不及，已經來回尋找一整個上午都遍尋不著，十分擔心父親安全，警方電話中安撫王姓女子並向她說明情形後，也先將老翁帶回派出所休息，並請王女及家人到派出所將王姓老翁接回家，王姓女子一家人對員警的幫助深表讚許及感謝。

根據《台灣失智症協會》指出，台灣失智人口快速成長，依據內政部最新人口統計資料及台灣失智症盛行率推估，108年底台灣失智人口共292,102人，包含65歲以上失智人口280,783人，及45-64歲失智症人口11,319人，整體失智人口佔全國人口1.24%，也表示台灣每80人就有1人是失智者。此外，推估民國154年失智人口將近90萬人，台灣整個人口在老化，中正一分局呼籲，「家有一老、如有一寶」，家中若有年紀較長之長輩，盡量不要讓其獨自出門，在家人的陪同下，他們的安全將更有保障，多一份細心、關心，避免家中的長輩發生不可挽回的憾事。家中若有失智老人應在其身上配置可供聯繫之資訊（如配置手環、連絡小卡）避免憾事。





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