霸王餐女慣犯剛出獄　上兩餐廳「狂吃魚翅生蠔」再喊：我沒錢

▲楊女為霸王餐慣犯，沒想到她今年4月出獄後又再次犯案，6月間至北市2知名餐廳大吃，飽餐後再耍賴不付帳。（圖／pixabay）

記者羅志華、徐愷昕／台北報導

台北一名53歲的楊姓女子是吃霸王餐慣犯，從2015年4月起開始在北市各大知名餐廳犯案，其中包括多家高檔牛排店和火鍋店。不料，她就算為此多次入獄卻仍不知悔改，今年6月又2度故技重施，選上北市2知名餐廳入店用餐，前後總計消費4314元，大快朵頤後要結帳時，竟然兩手一攤說沒錢付，讓店家氣得報警。台北地院近日判決出爐，依2次詐欺取財罪各處4月徒刑，合併應執行6月，得易科罰金18萬元。

楊女6月5日傍晚前去北市一間知名石頭火鍋餐廳，除吃到飽外還加點了天使紅蝦及生蠔，總計消費873元，沒想到，到了要結帳時，她竟然爽快向店員表示沒錢付，讓業者氣得報警處理。

同月22日中午11時許，楊女又前往一間北市知名的魚翅餐廳，點了皇膳特惠餐1份之外，又再加點1份生菜鹹魚炒飯、小菜、汽水等，用餐完畢後，店員結帳表示要收取3441元時，她再次賴皮不付。

據了解，有多次吃霸王餐前科的楊女，過去就曾當庭嗆檢察官「反正國家會幫我付啊」，檢方此次開庭經調閱楊女過去紀錄，發現她前科累累，犯案方法都相同，雖她堅稱沒有吃霸王餐，但仍將她依詐欺共2罪起訴。

台北地院審理時，楊女改口坦承犯行，法官認為她已經多次為此入獄，4月間也才剛服刑完畢，如今卻又再度犯案，至今也未與受害店家達成和解，行為實在不應該，審結依法判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，至於她所欠下的餐款，因為屬犯罪所得，依法追徵其價額。可上訴。

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