　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

霸王餐女慣犯剛出獄　上兩餐廳「狂吃魚翅生蠔」再喊：我沒錢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美食,聚餐。（圖／pixabay）

▲楊女為霸王餐慣犯，沒想到她今年4月出獄後又再次犯案，6月間至北市2知名餐廳大吃，飽餐後再耍賴不付帳。（圖／pixabay）

記者羅志華、徐愷昕／台北報導

台北一名53歲的楊姓女子是吃霸王餐慣犯，從2015年4月起開始在北市各大知名餐廳犯案，其中包括多家高檔牛排店和火鍋店。不料，她就算為此多次入獄卻仍不知悔改，今年6月又2度故技重施，選上北市2知名餐廳入店用餐，前後總計消費4314元，大快朵頤後要結帳時，竟然兩手一攤說沒錢付，讓店家氣得報警。台北地院近日判決出爐，依2次詐欺取財罪各處4月徒刑，合併應執行6月，得易科罰金18萬元。

楊女6月5日傍晚前去北市一間知名石頭火鍋餐廳，除吃到飽外還加點了天使紅蝦及生蠔，總計消費873元，沒想到，到了要結帳時，她竟然爽快向店員表示沒錢付，讓業者氣得報警處理。

同月22日中午11時許，楊女又前往一間北市知名的魚翅餐廳，點了皇膳特惠餐1份之外，又再加點1份生菜鹹魚炒飯、小菜、汽水等，用餐完畢後，店員結帳表示要收取3441元時，她再次賴皮不付。

據了解，有多次吃霸王餐前科的楊女，過去就曾當庭嗆檢察官「反正國家會幫我付啊」，檢方此次開庭經調閱楊女過去紀錄，發現她前科累累，犯案方法都相同，雖她堅稱沒有吃霸王餐，但仍將她依詐欺共2罪起訴。

台北地院審理時，楊女改口坦承犯行，法官認為她已經多次為此入獄，4月間也才剛服刑完畢，如今卻又再度犯案，至今也未與受害店家達成和解，行為實在不應該，審結依法判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，至於她所欠下的餐款，因為屬犯罪所得，依法追徵其價額。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
賈靜雯金鐘穿這樣「真實身材」現形　對比照曝…網：差好多
水逆又要來了！　2星座小心…恐一口氣連衰22天
「女兵考駕照暴衝」軍方下令列2檢討？　六軍團回應了
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆艦馳援畫面曝！日公務船釣魚台撞裂我漁船...「撞後不理」

謝和弦IG貼「大麻可殺肺炎病毒」遭罰　上訴卻沒請假放鳥法官

警界籃球高手+好好先生自強活動出意外　浴室摔倒顱內出血不治

今年已3死156傷！彰化139搏命彎道限速下修...50降至40

快訊／事故現場曝...豐興鋼鐵男員工「下半身卡機器」傷重身亡！

姐弟戀手纏紅繩「澄清湖雙亡」　女留遺書「有3件事」一定要做

女顫抖「罪加一等」向波麗士吐實：3縣市警察都找我...結局逆轉

遭水產行貨車逼車撞上！重機騎士親曝「救命關鍵」：躺著命就沒了

快訊／路殺重機引怒火！出征車隊抵水產行　「拉高轉速」門外抗議

台88遭逼車...重機騎士跳路肩全身傷！爸嘆：兒子的命差點被收走

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

四星飯店協理「手機閃燈」掀裙偷拍　女員工遭長年性騷：只敢跪著工作

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

基隆艦馳援畫面曝！日公務船釣魚台撞裂我漁船...「撞後不理」

謝和弦IG貼「大麻可殺肺炎病毒」遭罰　上訴卻沒請假放鳥法官

警界籃球高手+好好先生自強活動出意外　浴室摔倒顱內出血不治

今年已3死156傷！彰化139搏命彎道限速下修...50降至40

快訊／事故現場曝...豐興鋼鐵男員工「下半身卡機器」傷重身亡！

姐弟戀手纏紅繩「澄清湖雙亡」　女留遺書「有3件事」一定要做

女顫抖「罪加一等」向波麗士吐實：3縣市警察都找我...結局逆轉

遭水產行貨車逼車撞上！重機騎士親曝「救命關鍵」：躺著命就沒了

快訊／路殺重機引怒火！出征車隊抵水產行　「拉高轉速」門外抗議

台88遭逼車...重機騎士跳路肩全身傷！爸嘆：兒子的命差點被收走

捷報！國際數學奧林匹亞競賽　台灣代表隊奪3銀3銅　

蘋果更新官網　澄清App Store與創作者的合作模式

快訊／午後雨彈襲「3縣市」大雨特報　防雷擊強陣風

《THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR》9月更新全新玩法登場　中秋活動同步開跑

「Logitech G玩色系列」打造G733無線耳機麥克風　玩翻色彩引爆電競潮流

北市自駕巴士來了！即日起開放預約免費試乘　行經台北101、永康街

JR今年2月就預言湖人熱火爭冠　「服務生」穩領冠軍戒？原因曝

全聯「累積點數不能報電話」惹婆媽崩潰！延到明年1月了

影／秋信守帶傷拚出內野安打　用行動拒絕告別大聯盟

全台縣市總體競爭力排名第三　侯友宜：虛心接受

社會熱門新聞

水產行再發道歉文！「整篇CTRL+V」惹網怒

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

監理站暴衝摔斷手身分曝！女軍人借車第三次路考

水產行小貨車駕駛慘了！惡意逼重機最重判8年

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

澄清湖浮雙屍！右手纏紅線　警研判：情侶殉情

【醃屍咒怨】慘遭凌虐致死不甘心　他成怨靈討公道

女兵路考3次摔斷手　542旅慘了

路殺重機引眾怒！網號召出征...水產行嚇壞鐵門全關

74歲工人遭H鋼柱壓斷腿！網心酸：社會悲歌

男開共享汽車載妹自撞　女見記者驚：好醜

珠寶設計師看妻斷氣　爬屍旁撫肩

快訊／高雄澄清湖「浮出男女雙屍」

即／豐興鋼鐵男員工「遭機台夾住骨盆」

更多熱門

相關新聞

詐富豪3億元被告免押　檢提抗告

詐富豪3億元被告免押　檢提抗告

綠興國際負責人吳旭昇，與展霖生化負責人陳柏良，涉嫌與中間人徐國峰聯手，以投資牛樟芝新藥技術為幌子，詐騙身價達上百億的西門町一號地主吳振隆3億元，卻被台北地院在25裁定無保請回，北檢認為法官已經認定被告製作不實文書，卻又認為沒有行騙事證，理由明顯矛盾，26日針對陳、徐部分提起抗告。

誆提高貸驗證帳戶　白河警抓收水和車手

誆提高貸驗證帳戶　白河警抓收水和車手

九恆星真能出金　40歲熟女被詐1200萬

九恆星真能出金　40歲熟女被詐1200萬

賣充電線賺638元　他下場慘賠47倍

賣充電線賺638元　他下場慘賠47倍

涉詐西門町富豪3億元　3人遭聲押

涉詐西門町富豪3億元　3人遭聲押

關鍵字：

霸王餐楊女詐欺魚翅

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面