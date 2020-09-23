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北市里長報案「老人迷路」　松山2警挨家挨戶問找到家人

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▲▼老人，老男人，滄桑，背影，老人背影。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲患有失智症曹姓老翁迷路在街上。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃宥寧／台北報導

台北市政府警察局松山分局三民派出所兩名警員馬家俊(馬員)、陳鈺婷(陳員)，於16日巡邏時，接獲新東里華里長報案，說有迷路老人需要協助。警員隨即趕赴現場，見一名老翁手持拐杖，神色慌張坐在路邊，里長向警方表示，因老翁無法表達名字及住家位置，加上行動不便，員警只好挨家挨戶詢問，終於找到老翁的家，結束這場迷途記。

警方推測老翁應該是附近的住戶，便請里長幫忙看顧老翁，隨即向附近的店家、居民一一詢問。仔細描述老翁的外貌、失智情況等訊息，試圖找到認識老翁的居民。終於皇天不負苦心人，在警方不懈努力下，有附近店家老闆認出老翁，並表示是住在新東街上的曹姓老翁。

警員也立刻兵分二路，陳員返回原地安撫曹翁，馬員則前往店家所稱的曹翁住家按門鈴，終於聯繫到曹翁的弟弟。曹翁的弟弟表示，哥哥患有失智症，但平常上午出門，中午前就會返家，但今天卻遲遲等不到人，幸好有警員暖舉，所幸沒有發生意外，對此也向員警的即時協助，表達感激。

松山分局呼籲民眾家中有失智長者，應不定時幫忙拍照（包括常穿之衣著、特徵等）、注意其可能活動範圍，並予以協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或到直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔。

▼家屬可向失智症協會申請預防走失愛心手鍊。（圖／翻攝自新北市政府樹林警察局樹林分局）

▲可向失智症協會申請預防走失愛心手鍊（圖／翻攝自新北市政府樹林警察局 樹林分局)

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