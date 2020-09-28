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大腸包小腸買不夠遭友取笑！改請「慶記」...酒池肉林秒變臉

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▲大腸包小腸買不夠被笑窮酸竟朝友開槍。（圖／記者黃宥寧攝）

▲大腸包小腸買不夠被笑窮酸竟朝友開槍。（示意圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台中報導

台中市朱姓男子於去年底服刑期滿出獄，友人劉男接風邀請他到酒店，朱男見下酒菜不夠外出買「大腸包小腸」，回包廂時，遭友人酸，「哥，就買自己的，沒有錢跟我講」，朱男深感遭羞辱、憤而離去，竟拿改造手槍返酒店與友人嗆聲，拉扯中槍傷劉男與酒店員工，所幸兩人送醫急救後脫險。台中地院審結，依殺人未遂、槍砲等罪，判朱9年徒刑。

根據判決書指出，44歲朱姓男子才因案服刑出獄，同年12月25日凌晨，朱打給劉姓友人，提到剛出獄鬱悶心情不好，劉男邀請他到西區民生路酒店喝酒，為他接風也幫他找些朋友慶祝一番，期間朱男想說下酒菜不夠，便外出買了大腸包小腸，但因為數量少，包廂裡人數多，劉男見狀竟對朱男說，「哥，沒有錢跟我講，我請少爺去買，對不對，我都請你喝酒、叫小姐了，我會為了計較這種小東西嗎？」

朱男一聽之下覺得顏面無光被洗臉憤而離場，從機車置物箱拿出改造手槍，返回酒店要找劉男裡論，雙方就在大廳櫃檯前起爭執，朱男拿出改造手槍，怒罵「你一直給我漏氣（台語），你現在是怎樣？」、「幹XX」，並將槍口指向劉男左太陽穴，拉扯中更朝他胸、腹各開一槍。當下酒店員工立刻出面制止，沒料到也遭開一槍，兩人送醫急救，所幸撿回一命，台中地院審結，依殺人未遂、槍砲等罪，判朱9年徒刑。

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