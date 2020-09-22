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新竹失智男「心情鬱卒」騎車南下　迷失苗栗街頭！警幫找回家路

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▲楊男因心情不佳，獨自騎車從新竹到苗栗，因天色昏暗不慎迷失街頭，苗警發現後助其返家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲楊男因心情不佳，獨自騎車從新竹到苗栗，因天色昏暗不慎迷失街頭，苗警發現後助其返家。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹市1名患有失智症的楊姓男子（65歲），21日下午獨自從新竹騎乘機車到苗栗，不料天色昏暗卻忘了返家的路。因該男罹病無法與他人溝通交談，不斷在市區道路徘迴；家屬久候又遲遲不見其返家，只好到派出所報案請警方協助。

苗栗分局文山派出所警員彭俊國、顧俊允，21日下午9時45許接獲新竹市警察局轉報緊急協尋人口後，火速趕往手機基地台附近所報位置，初步巡視並未發現男子行蹤。警方再逐一依據家屬所報男子車號及穿著特徵，針對可能之地點展開尋找。

▲楊男因心情不佳，獨自騎車從新竹到苗栗，因天色昏暗不慎迷失街頭，苗警發現後助其返家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，經搜尋後，終於在國華路一處街道發現疑似男子乘騎機車停靠路旁，員警立即上前查看，發現男子神情慌張，身體不斷發抖，不時跟員警表示自己肚子餓，員警先安撫男子情緒，並詢問該男子年籍資料，但男子均無法清楚回答。由於該路段來往人車眾多，員警擔心男子安全，先將其帶返勤務處所查證身分並給予食物及飲水果腹。

隨後。後經由警政查詢系統資料分析比對後，終於查出男子身分，通知其家屬從新竹到派出所將男子帶回。楊男家屬表示，楊男下午可能因心情不佳自行外出到苗栗找朋友，因天色漸漸昏暗又遲遲未見楊男返家，內心焦慮萬分，只好到派出所報案請警方協助找尋，還好有警方的幫忙，在最短時間內找回家人，以免流落在外發生危險。

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