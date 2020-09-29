愛莉莎莎「龍山寺聯誼店」揭密：顛覆我的三觀　結尾神轉爆圈粉！

▲曾在韓國留學的愛莉莎莎，回台後成為全職Youtuber。（圖／翻攝自IG／愛莉莎莎 Alisasa）

記者周亭瑋／綜合報導

高人氣網紅「愛莉莎莎」影片題材多元，吸引超過114萬人訂閱，日前她和好友Penny朝聖龍山寺聯誼店，不僅揭密店內服務，面對清一色的長輩，她們也意外地玩得很開心，而結尾的暖心呼籲更是圈粉，讓不少網友瞬間紅了眼眶，直呼「真是個令人料想不到的好孩子阿！」

「第一次去龍山寺風化區的聯誼店！」愛莉莎莎當天和Penny才剛到店門口，媽媽桑就熱情地招呼和解說，表示進場費100塊錢，可以唱兩首歌，同時附上咖啡或茶，還有餅乾或瓜子。

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進到聯誼音樂坊後，裡面通通是50歲以上的阿伯，大家唱歌聽歌，嗑著瓜子互相交流、閒聊；有趣的是，還有大叔搭訕愛莉莎莎，想替30多歲的兒子牽線。

▲裡面的阿伯阿桑都很熱情。（圖／翻攝自Youtube／愛莉莎莎Alisasa）

愛莉莎莎表示，她們待了4個小時，發現客人絡繹不絕，大概到下午4點以後，店內基本上就是滿的，「真是顛覆我的三觀，但其實裡面的氛圍讓我很喜歡。」

而Penny則直呼，「比出國還精采！一開始去沒有預期到會變這樣，我很喜歡那個媽媽桑，她不管看任何人，那個笑都是掛到一個最高點，他們的服務態度真的是驚為天人，而且東西也不貴，大壺茶跟海瓜子或花生，才100塊。」

談起在聯誼店台上唱歌，她們也笑說，視覺上很衝擊，當你在唱歌時，眼前經過的都是拄拐杖或駝背的老人家，「而且如果中間冷場或沒人拍手，旁邊的DJ阿秋，會在旁邊說『好聽好聽好聽』鼓舞氣氛，有時也會幫忙唱。」

▲她覺得可以帶家中長輩來這裡體驗看看。（圖／翻攝自Youtube／愛莉莎莎Alisasa）

在分享完聯誼店初體驗後，愛莉莎莎突然話鋒一轉，感性地說「我覺得很溫馨，如果我阿公還在的話，會早點讓他來這個地方，因為老人家很無聊啊，應該要趁他還在世的時候，帶他來這邊聽聽歌、唱唱歌，讓他人生多點趣味這樣。」

最後，她也暖心呼籲，「大家可以不用自己來，但應該要帶家中長輩，獨居老人之類的，要讓他們人生有一些開心的事。」