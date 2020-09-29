老闆娘起乩騙她「留美女兒大限已至」　108高僧誦經續命海撈358萬

記者黃翊婷／綜合報導

余姓女子與江姓男友在高雄市經營小吃店，她自稱是瑤池金母娘娘及觀世音菩薩乩身，並告知蔡姓女員工「妳女兒大限已到，赴美求學期間將遭受重大劫難殞命」，接著聲稱要聘請108位高僧幫忙誦經延壽，短短3個月內就詐得358萬1510元。

▲余女聲稱要找來108位高僧幫蔡女的女兒誦經延壽。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關，下同）

判決書中提到，蔡女2015年6月間前往余女的小吃店工作，發現店址二樓設有神壇，好奇詢問，才知道老闆娘是瑤池金母娘娘及觀世音菩薩乩身，因此相信對方擁有超自然的能力，之後也曾一同出資為家人舉辦祈福法會。

隔年，余女得知蔡女的女兒將前往美國求學，於是選在少女生日前幾天假裝瑤池金母娘娘附身，告知蔡女「妳女兒大限已到，赴美求學期間將遭受重大劫難殞命」，要點母燈，另外還要在大廟舉辦「延壽命法會」，找來108位高僧誦經，且連續5個月每日點香燭、誦經，功德圓滿前不可告知旁人，否則被陰間使者知道了，女兒恐怕會有生命危險。

蔡女深信不疑，2016年8月至11月間陸續匯款358萬1510元給余女，直到女兒返台發現她多次申辦貸款，驚覺有異，才揭穿這起案件。對於詐欺指控，余女矢口否認並辯稱，她是依照母娘指示告知實情，蔡女也同意舉辦法會，況且辦法會不是專指108位高僧誦經法會，也可以是更大功德的法會，後來也真的有舉辦（但沒有108位高僧），所以並非詐騙。

▲蔡女為了幫女兒續命，3個月就給出358萬餘元。

余女在一審被橋頭地院法官依詐欺取財罪判處1年6月有期徒刑，洪姓男友因為擔任護法，也被依共同犯詐欺取財罪判處9月，兩人不滿提出上訴。不過，高雄高分院合議庭認為，余女曾表示要幫忙舉辦108位高僧的法會，一天3萬，可以延12年，這部分有錄音為證，但經詢問廟方負責人，她舉辦的是冤親債主和解、因果超拔的法會，沒有做延長壽命法會，也沒有點母燈，因此認定上述都是臨訟的卸責之詞，無足可採。

至於洪姓男友的部分，合議庭表示，雖然他自稱擔任余女的護法，對整起案件的來龍去脈也很清楚，但因為沒有其他相關的事證足以證明有詐欺犯意聯絡或行為分擔，最終僅裁定撤銷他的原處分，改判無罪，其餘駁回，全案確定。