獨／水產行前員工爆「老闆邊開車邊喝酒」　勸阻被嗆：你開沒我快

▲水產行大門深鎖。（圖／記者吳世龍攝）

記者周亭瑋／採訪報導

水產行小貨車惡意逼車碰撞，導致重機騎士摔傷一事，引爆眾怒。一名蘇姓前員工現身爆料，老闆基本上是酒不離手的，不僅作業地方滿地酒罐，甚至還邊開邊喝；有一回，他看不下去想替手，對方竟反過來教訓道，「你開的沒我快！」

事件爆發後，水產行業者現身回應，「是重機不讓路，不是我們逼他車」，一席話再度點燃怒火，大票網友灌爆臉書，也瘋狂起底，挖出他們長長一串違規紀錄，除了超速、違規臨停外，像是左轉從外側車道左轉、不緊靠道路右側停車、小型車佔用內線車道未依照最高速限行駛、未繫安全帶等，各種違規行徑都能看得到。

▲水產行黑歷史被瘋狂起底。（圖／翻攝臉書）

蘇姓前員工就向《ETtoday新聞雲》記者指出，他是2年前的5月份到水產行工作，結果不到1個禮拜，就被炒魷魚了，回憶起對老闆的印象，他傻眼直呼，「他根本酒不離手，真沒看過他這麼會喝的，而且他們作業地方有滿地的酒罐。」

那時，蘇姓員工發現老闆酒後想上路，趕緊跳出來阻止，表示「不然我來開吧，這樣我也比較容易記住路線」，不料對方竟回嗆，「你開的還沒我快。」

▲還有其他前員工現身爆料。（圖／蘇姓前員工提供）

蘇男直言，「他們夫妻倆真的是個性很差的人，那時候老闆娘不是很喜歡我，出去買便當，買了大家的就沒買我的，還當著所有人的面要我自己去買，超機X的。」

另外，蘇男還貼出截圖，表示另一名前員工也有在相關貼文下留言，「看他跟我敘述的都是一樣的，如果影片內開車的是老闆 ，說他酒測值0根本是豪X，他三台工作車都有裝行車紀錄器，我看報導說沒裝，真的是騙很大......。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。