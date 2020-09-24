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贛台會簽約1189億元　張志軍：兩岸同屬中華民族經濟，理應加強合作

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▲大陸海協會會長張志軍。（圖／江西省台辦提供）

▲大陸海協會會長張志軍。（圖／江西省台辦提供）

記者魏有德／上海－江西吉安 連線報導

第十七屆贛台經貿合作交流大會（贛台會）今（24）日在江西吉安開幕，約620名兩岸各界人士出席，其中，台籍與會者超過400名。贛台會主打經貿交流及招商引資，開幕式後投資簽約項目達63個，總金額39.63億美元（約1188.9億元新台幣，下同）。海協會長張志軍表示，「兩岸經濟同屬中華民族經濟，理應加強合作，實現互利雙贏。」

據了解，張志軍22日出席天津舉辦的津台會暨台博會後，便前往江西參加贛台會並在開幕式上致詞。張志軍提到，大陸是台商台企的腹地，兩岸經濟同屬中華民族經濟，各方要持續促進交流合作，深化融合發展，「強化保障台灣同胞福祉的制度安排，助力台胞台企在大陸實現更好發展。」

▲第17屆贛台經貿合作交流大會（贛台會）24日在江西吉安開幕。（圖／江西省台辦提供）

▲第17屆贛台經貿合作交流大會（贛台會）24日在江西吉安開幕。（圖／江西省台辦提供）

江西今年先後經歷新冠肺炎疫情及長江洪災，不過，數據顯示，今年江西外貿進出口1至7月總額達2363.8億元，同比增長26.4%，增速位居大陸首位。省長易煉紅指出，江西是唯一一個同時毗鄰長三角、珠三角和海西經濟區的省份，同時是與台灣最近的內陸省份，「台胞台商此時選擇來江西投資創業，商機無限，潛力無限。」

▲江西省台辦主任鄧保生。（圖／江西省台辦提供）

▲江西省台辦主任鄧保生。（圖／江西省台辦提供）

本屆贛台會以「開放合作・融合發展」為主題，開幕式後簽約投資項目63個，簽約總金額39.63億美元。江西省台辦主鄧保生表示，簽約項目主要涵蓋電子訊息、裝備製造、新能源及新材料等領域，再加上本屆贛台會期間還舉辦了3場主題活動，從台資承接平台、江西農業優勢資源、智慧移動終端和汽車等特色產業等方面，與台企進行對接。

青年就業創業論壇為贛台會的主題活動之一，首家於江西本地孵化的台資A股上市公司宏柏新材負責人，率先上台分享經驗，與會的各地台協會長也就江西營商環境和合作機會提出建議。據統計，江西今年上半年透過「雲推介、雲洽談、雲簽約」的模式對台招商，江西省台辦也在東莞、深圳、昆山分別舉辦了台商招商會。

江西目前實際進資超1000萬美元以上台資企業超過300家，超5000萬美元以上的台資企業有24間。產業佈局上，台資企業從果蔬種植、水產養殖、餐飲業、小型工藝品、製鞋等傳統產業拓展到電子訊息、機械製造，並逐步向高端製造業和現代服務業延伸。

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