津台會暨台博會22日開幕　首現「雲逛街＋雲上展廳」上架台灣商品

▲第13屆津台會暨台博會22日舉行開幕儀式。（圖／大會提供）

記者魏有德／上海報導

第13屆津台投資合作洽談會（津台會）暨2020年天津·台灣商品博覽會今（22）日於萬麗天津賓館開幕。大陸國台辦主任劉結一在開幕儀式上致詞時表示，會繼續落實各項惠台政策及幫助更多青年赴大陸追夢築夢圓夢。劉結一承諾，將一如既往支持天津擴大與台胞交流合作，深化融合發展，「助力天津成為廣大台胞投資興業、安居樂業的熱土。」

▲在天津舉行的台博會首度採用「雲上展廳」上架台灣商品。（圖／大會提供）

劉結一表示，天津基礎雄厚，憑藉「31條措施」、「26條措施」和天津「52條措施」、「46條措施」，為台灣民眾及台企發展提供優質服務、創造良好環境，疫情期間，「天津第三中心醫院感染科台籍醫生黃馨儀博士投身抗疫一線，這是兩岸同胞守望相助、共克時艱的縮影。」

劉結一強調，中央總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要談話，是實現民族復興進程中推進和平統一的正確道路，「堅持一個中國原則和『九二共識』，反對和遏制『台獨』分裂，推進兩岸關係和平發展、融合發展，讓發展成果更多惠及兩岸同胞特別是台灣同胞。」

據了解，本屆津台會會暨台博會受疫情影響，採取線上線下同步進行的模式舉行。開幕儀式上，國民黨前主席洪秀柱、新黨榮譽主席郁慕明及台灣海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉透過事先錄好的影片預祝大會順利圓滿。

▲天津台博會往年都有台灣商品現場擺攤，今年受疫情影響，改採「雲逛街」模式。（圖／CFP）

第13屆津台會以「融合發展、創新共享」為主題，包括「台商走電商」交流會、第三屆京津冀台大健康創新科技研討會等「雲」主題活動，支持台企透過電商模式拓展大陸市場。

台博會將實體展覽的模式改為「雲逛街」，將台灣商品擺上網路，藉由「雲上展廳」，設置多個主題展館，共計1000餘家台灣商家參展，品類包括台灣美食、名茶名酒、美容美妝、居家生活、健康養生等。

天津市長廖國勳表示，津台合作基礎雄厚，共贏發展前景廣闊，「我們致力打造國際一流營商環境，竭誠為台資企業搞好服務，讓廣大台灣同胞創業在天津、成功在天津、滿意在天津。」

今日舉行的開幕式，大陸方面出席的官員包括國台辦主任劉結一、海協會長張志軍，天津市委書記李鴻忠、市長廖國勳等。台灣方面則由大陸全國台企聯會長李政宏領軍，大陸台商代表及天津本地台商代表與會參加。