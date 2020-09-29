4個月軍事訓練役教召比例低於3成　嚴德發：人數將逐年成長

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

中共解放軍機近日一再擾台，甚至數次飛越台海中線挑釁，台海情勢更顯緊張，引起網友關心起除役年齡與徵召問題。對此，國防部長嚴德發29日表示，現行後備戰力的編管結構有三層，「現在編管的人數是一年期志願役比較多，軍事訓練役逐年成長」。

總統蔡英文今年宣示改革後備戰力，不過根據立法院預算中心的報告指出，軍事訓練役男逐漸成為後備部隊主要人力來源之際，截至去年底，退伍八年內、可受召訓的軍事訓練役後備軍人，曾受召比例低於三成，遠低於志願役、一年期義務役男的逾四成受召率，籲國軍儘早妥思對策。

行政院長蘇貞昌29日率領相關部會，赴立法院就「110年度中央政府總預算案」編製經過進行報告，並備質詢。

嚴德發會前受訪時表示，後備戰力與常備戰力息息相關，國軍現行常備部隊以志願役為主，而後備軍人的編管結構有三層，擁有三種不同的戰力，包括志願役、一年期的義務役、四個月的軍事訓練役，「現在編管的人數是一年期志願役比較多，軍事訓練役逐年成長」。

嚴德發指出，就作戰需求而言，當然希望能夠教召戰力越強的後備軍人參加常備部隊，雖然目前仍以義務役的人居多，但已經開始逐年下降，現在一年期義務役的人數已經從69萬人降到47萬人，軍事訓練役則逐年提升，將來比例會逐年調整。

嚴德發強調，優先教召志願役與一年期義務役的後輩軍人，對戰力提升是有幫助的，目前的作法合理。嚴德發也說，有關後備戰力改革已經在規劃研議，包括教召次數、天數、後備裝備、訓量都在已在檢討，目前已接近完成規劃階段，未來國防部會對外公布。

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