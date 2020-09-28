台灣民意基金會／共軍若武力侵犯　49％人有信心國軍能防衛台灣

▲蔡英文視導空軍第三後勤指揮部。（圖／青年日報）



記者陶本和／台北報導

美中關係日漸緊張，兩岸情勢也隨之升溫。台灣民意基金會28日最新民調顯示，如果對岸武力犯台，有49％民眾認為，有信心國軍能有效防衛台灣。

針對過去兩個月，共軍不斷在沿海舉行大規模軍事演習，不斷用武力恐嚇台灣。民調詢問，如果共軍開第一槍，對國軍打敗共軍，有效防衛台灣的信心上，結果顯示有20.1%非常有信心，28.8%還算有信心，24.1%不太有 信心，20.7%一點也沒信心，6.1%沒意見、不知道、拒答。

換言之，最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，49%基本上對國軍有效防衛台灣的能力有信心，45％沒信心，有信心的人略多於沒信心的人。

另外，若對岸武力犯台，認為美國非常可能出兵協防台灣者，有24.1%、35.9%認為還算可能、20%認為不太可能、13.4%認為一點也不可能，未表態、沒意見、拒答者6.6%。

相較於2018年4月的調查，認為美軍可能介入的比例上升12.6個百分點，認為不可能介入的比例則下降7.6個百分點。台灣民意基金會認為，這明顯顯示台灣人心理狀態的轉變，應該和美國政界及學界近來興起的「美國宜對台海有事改採戰略清晰」的風潮有關。

另外，針對美國政府批准包含無人機的6億美金對台重大軍售，最新民調顯示，有25.4%民眾非常樂見、31.5%還算樂見、20.5%不太樂見、12.6%一點也不樂見、9.9%未表態，也就是說有5成7的民眾樂見美國對台進行重大軍售。

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，調查期間為今年9月21日至9月22日，調查對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，並以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本為1076人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點，資料依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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