快訊／兩岸緊張...議員提「全面徵兵」　嚴德發7字回應

▲從2018年起，台灣兵役進入全面募兵制。（資料照／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

近來共機動作不斷，越過台海中線挑釁我方。面對日益緊張的兩岸局勢，是否全面恢復徵兵制的議題備受關注。國民黨台北市議員徐巧芯就表示，募兵制應全面調為徵兵制，包括女性也應該要當兵。對此，國防部長嚴德發29日上午在立法院受訪低調表示，「這個我們再評估」。

徐巧芯在網路節目《94要客訴》指出，若兩岸發生衝突，民眾對軍事不嫻熟，國力也沒辦法增強，講到軍事，不只是武器的部分，還有軍人的部分，應該要有更多的人去從軍、更多的人有軍事相關技能，「包括男性跟女性，我都覺得應該要」。

徐巧芯也提到，很多台美建交的東西講一講，或許一個禮拜話題就過去，而兵制的考量需不需要在這樣的時空背景下去做調整，這反而是國民黨需要去思考的。

行政院長蘇貞昌29日率內閣團隊赴立法院報告「110年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢，面對外界關心「全面徵兵」一事，嚴德發低調回應，「這個我們再評估」，他知道外界有這個聲音。

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