兩岸若戰「20到29歲年輕人」喊硬戰到底　名嘴：現在快去當兵！

▲國軍示意圖，與當事人無關。（圖／翻攝國防部發言人）

記者蕭羽耘／台北報導

兩岸情勢日趨緊張，共軍頻頻擾台，是否開戰成熱議焦點，意外讓當兵話題掀起討論。名嘴陳鳳馨表示，根據民調「20到29歲的年輕人」喊打喊殺最強烈，呼籲這些年輕人「現在踴躍當兵」，年輕人不當兵，到時候真打仗了，能把他們送上戰場嗎？

根據《遠見》民調指出，兩岸如果開戰有54.2%的民眾「希望和談」、有22.3%的民眾「希望美國干預介入」、只有16.5%的民眾「希望硬戰到底」。

民調也詢問，現行政府該花錢買更多國防武器防衛，還是該努力維持兩岸關係、把錢省下來建設國家？結果顯示，51.6%民眾認為不該多買武器，認為該買更多武器者則有39.1%，都同意者3.1%、都不同意2.4%、不知道或未表態3.8%。

對此，陳鳳馨在網路政論節目《鄉民來衝康》中強調，希望「能多買武器備戰」者有39%，其中最主要的族群是「20到29歲的年輕人」，跟「希望硬戰到底」的16.5%族群重疊。

陳鳳馨表示，很希望這些年輕人現在踴躍當兵，她也詢問同為來賓的四叉貓「你到底會不會開槍、會不會擦槍？」、「會不會分解槍枝？」她坦言，其實這些都是很低階的軍事能力，現在年輕人不當兵，可是喊打喊殺喊得最強烈，「真的打仗了以後，能夠把你們送上戰場嗎？」