　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦騎車遭撞跌水溝慘死！他肇逃烤肉爽...被逮「對方說沒事」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者翁伊森／嘉義報導

台南市陳姓男子日前於嘉義鹿草開車撞死一婦人後逃逸。警察事後依據現場民眾指認以車追人，最後去到台南新營住處逮人，發現陳男竟與友人在烤肉，讓警方相當詫異。他甚至表示，「自己當時有下車詢問婦人狀況，是婦人說她沒事，他才離開。」警方事後發現，婦人被撞飛到水溝裡幾乎無意識可以說話，打臉男子說法。陳姓男子訊後被依過失致死罪嫌移送。

▲鹿草肇事逃逸。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鹿草婦人被撞到水溝，駕駛卻肇事逃逸。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鹿草肇事逃逸。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鹿草婦人被撞倒，當地卻因農田小路無監視器。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，27日15時許接獲民眾報案，重寮村高鐵橋下有民眾被撞倒在水溝內，但員警到場時肇事者已逃逸，現場只見一婦人躺在路旁約一公尺深的排水溝內、機車倒在路旁，救護車到場後隨即將婦人送醫救護，但婦人送到醫院前已死亡。由於肇事現場沒留下任何掉落物及跡證，加上發生地點處於農間小路並無監視器，警方幾經查訪附近農民，才掌握到肇事車輛為深色轎車，經擴大調閱監視器過濾經過車輛約30輛，才發現其中一部黑色車輛嫌疑極大。

▲鹿草肇事逃逸。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲駕駛肇事逃逸到案說明。（圖／記者翁伊森翻攝）

所長林進笙立即派員前往該車主住處查訪，發現該車前保險桿及引擎蓋有撞擊痕跡，加上駕駛座安全氣囊爆開，經通知車主到案說明，陳南矢口否認有肇事逃逸，幾經員警柔性勸說，終於坦承昨天撞到該婦人，因駕照已被吊銷，因此未向警方報案及救護傷患，案發後先是立即掉頭折返並沿防汛道路離開返回新營住處，若無其事將車開回住處並與親友在車庫烤肉，對於過失撞死婦人逃逸他感到很抱歉。

ET快訊
惡逼重機...車他開的！水產行老闆「2年收28罰單」　鄰居再
劉真現身金鐘螢幕！辛龍「截下超美2瞬間」淚紀念
小鬼遺作《扛得住》上線…第一句歌詞讓網淚噴
魷魚姨求買「10片算你200」　真相超黑暗：垃圾人
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

再揪黑心業者！網售醫療口罩...大陸貨補MIT鋼印扣47萬片

公托驚爆「烏龜虐童」！壓頭放2隻臉上輪流爬　3惡師教師節起訴

車是他開的！水產行老闆「2年收28罰單」　鄰居加碼爆：他被關過

水產行貨車路肩「狠逼重機」　館長說話了！

婦騎車遭撞跌水溝慘死！他肇逃烤肉爽...被逮「對方說沒事」

高雄翁車上吃饅頭噎到痛苦抓喉嚨　還好消防隊在附近一招解危

獨／知名大學男宿爆浴廁偷拍疑雲！搭配生活照　「組合包」狂賣

澎湖女兵請育嬰假兼差陪酒！怨滿月兒很吵像惡魔　搖斷腦血管奪命

遭惡意逼車撞上！重機車友出征水產行　他全身傷暖勸：別這麼激烈

越南新娘搞互助會被控捲千萬　會腳「揪幽靈」群起求警抓人

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

男拾獲筆電報警反變竊盜嫌疑人　無奈PO網直呼：再也不雞婆！

四星飯店協理「手機閃燈」掀裙偷拍　女員工遭長年性騷：只敢跪著工作

再揪黑心業者！網售醫療口罩...大陸貨補MIT鋼印扣47萬片

公托驚爆「烏龜虐童」！壓頭放2隻臉上輪流爬　3惡師教師節起訴

車是他開的！水產行老闆「2年收28罰單」　鄰居加碼爆：他被關過

水產行貨車路肩「狠逼重機」　館長說話了！

婦騎車遭撞跌水溝慘死！他肇逃烤肉爽...被逮「對方說沒事」

高雄翁車上吃饅頭噎到痛苦抓喉嚨　還好消防隊在附近一招解危

獨／知名大學男宿爆浴廁偷拍疑雲！搭配生活照　「組合包」狂賣

澎湖女兵請育嬰假兼差陪酒！怨滿月兒很吵像惡魔　搖斷腦血管奪命

遭惡意逼車撞上！重機車友出征水產行　他全身傷暖勸：別這麼激烈

越南新娘搞互助會被控捲千萬　會腳「揪幽靈」群起求警抓人

羅傑叔叔VS.地獄主廚「炒飯對決」　驚人評價取代口頭禪「HaiYa」

打嗝4天！他壞壞「邊衝刺邊ㄜ」超崩潰　最後一刻…驚現神奇效果

兆元振興融資方案上路2個月　台銀核准逾500億元　3000企業受惠

意德士10月底掛牌上櫃　董座闕聖哲：兩大產品線需求強勁

能播嗎？李章宇全裸遭打碼「配大象叫聲」　誇張韓劇投訴爆了

亨利卡維爾表態「超想演007龐德」　15年前輸在太年輕！

三大名師推薦熱門潛力股！　中芯禁令受惠股、東奧概念股...6檔報你知

肝癌末期轉移腹膜　肝動脈化療+手術治療打開「活路」！

新北三峽「五寮里筍園」登革熱群聚再擴大　今又有3人確診！

2億現金超過200公斤！貧窮限制想像　富人付現買豪宅「藏謀略」

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

水產行再發道歉文！「整篇CTRL+V」惹網怒

女兵路考3次摔斷手　542旅慘了

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

監理站暴衝摔斷手身分曝！女軍人借車第三次路考

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

路殺重機引眾怒！網號召出征...水產行嚇壞鐵門全關

水產行小貨車駕駛慘了！惡意逼重機最重判8年

即／路殺重機引怒火！出征車隊抵水產行

澄清湖浮雙屍！右手纏紅線　警研判：情侶殉情

【醃屍咒怨】慘遭凌虐致死不甘心　他成怨靈討公道

74歲工人遭H鋼柱壓斷腿！網心酸：社會悲歌

男開共享汽車載妹自撞　女見記者驚：好醜

珠寶設計師看妻斷氣　爬屍旁撫肩

更多熱門

相關新聞

中秋醃肉祕方曝！這一項超驚喜：很解膩

中秋醃肉祕方曝！這一項超驚喜：很解膩

中秋節將至，如果用對醃醬，必能一家烤肉萬家香，光聞香味就垂涎三尺。一名網友先前曾發文表示，由於去年自製的醃醬口味大受好評，因此今年還想嘗試其他配方，「求各種中秋烤肉醃醬！」貼文一出，不少民間高手紛紛留言分享自家做法，光用看的就讓人口水直流。

中秋限定！全聯「白Q麻糬串」神級吃法曝

中秋限定！全聯「白Q麻糬串」神級吃法曝

中秋「烤」肉用哪個英文單字？

中秋「烤」肉用哪個英文單字？

人夫中秋烤肉　火一點3萬元飛了

人夫中秋烤肉　火一點3萬元飛了

手臂蝦中秋超夯！爆膏邪惡度破表

手臂蝦中秋超夯！爆膏邪惡度破表

關鍵字：

肇事逃逸烤肉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面