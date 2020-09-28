婦騎車遭撞跌水溝慘死！他肇逃烤肉爽...被逮「對方說沒事」

記者翁伊森／嘉義報導

台南市陳姓男子日前於嘉義鹿草開車撞死一婦人後逃逸。警察事後依據現場民眾指認以車追人，最後去到台南新營住處逮人，發現陳男竟與友人在烤肉，讓警方相當詫異。他甚至表示，「自己當時有下車詢問婦人狀況，是婦人說她沒事，他才離開。」警方事後發現，婦人被撞飛到水溝裡幾乎無意識可以說話，打臉男子說法。陳姓男子訊後被依過失致死罪嫌移送。

▲鹿草婦人被撞到水溝，駕駛卻肇事逃逸。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鹿草婦人被撞倒，當地卻因農田小路無監視器。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，27日15時許接獲民眾報案，重寮村高鐵橋下有民眾被撞倒在水溝內，但員警到場時肇事者已逃逸，現場只見一婦人躺在路旁約一公尺深的排水溝內、機車倒在路旁，救護車到場後隨即將婦人送醫救護，但婦人送到醫院前已死亡。由於肇事現場沒留下任何掉落物及跡證，加上發生地點處於農間小路並無監視器，警方幾經查訪附近農民，才掌握到肇事車輛為深色轎車，經擴大調閱監視器過濾經過車輛約30輛，才發現其中一部黑色車輛嫌疑極大。

▲駕駛肇事逃逸到案說明。（圖／記者翁伊森翻攝）

所長林進笙立即派員前往該車主住處查訪，發現該車前保險桿及引擎蓋有撞擊痕跡，加上駕駛座安全氣囊爆開，經通知車主到案說明，陳南矢口否認有肇事逃逸，幾經員警柔性勸說，終於坦承昨天撞到該婦人，因駕照已被吊銷，因此未向警方報案及救護傷患，案發後先是立即掉頭折返並沿防汛道路離開返回新營住處，若無其事將車開回住處並與親友在車庫烤肉，對於過失撞死婦人逃逸他感到很抱歉。