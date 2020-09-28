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中秋限定夯品！全聯「白Q麻糬串」神級吃法曝光　網嗨：每年必買

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▲▼中秋限定麻糬串。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲中秋限定麻糬串。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

記者黃可昀／綜合報導

本周即將迎來中秋節，很多人已經安排好烤肉行程，食材除了肉片、甜不辣等等，超市還出現一項期間限定的新品。一名女子昨天去逛全聯，意外發現冷藏區有個新推出的甜品，很適合烤肉時拿出來當作收尾，而且大人小孩都愛吃，「中秋節限定販售，錯過又要等一年。」

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，全聯新推出這包「日式烤麻糬」，一包裡面有7串，一顆顆白Q的麻糬送入烤箱後，160度烤6分鐘，再撒上花生粉與煉乳，就成為燒烤店超夯的飯後甜點，幾天後烤肉剛好能派上用場，無論是用烤箱或是鐵網來烤都很適合。

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▲▼中秋限定麻糬串。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲可以自己加煉乳。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網友紛紛回應，「大推，每年必買」、「我們今天才剛吃了下午茶，它附的甜醬油跟花生粉一起沾我覺得超搭」、「這個好吃，去年有買」、「這個真的好吃！每年中秋烤肉都要買的東西」、「去年買來烤過，評價很高」、「去年有買在烤肉結束前烤麻糬串，附醬汁鹹鹹甜甜的深受小朋友喜歡。」

吃過的人指出，這款麻糬必須經過氣炸鍋或是烤箱烘烤，冰冰的吃會比較硬，內附花生粉、甜醬油與糖漿，像是日本經典口味的「醬油糰子」，可以依照個人口味改加煉乳或蜂蜜。

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