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中秋節「醃肉祕方」曝光！　這一項超驚喜：果香味秒解膩

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中秋,烤肉,中秋烤肉 。（圖／記者廖明慧攝）

▲許多人為了應景，都會在中秋節與親友一同烤肉。示意圖，與本文無關。（圖／記者廖明慧攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中秋節將至，如果用對醃醬，必能一家烤肉萬家香，光聞香味就垂涎三尺。一名網友先前曾發文表示，由於去年自製的醃醬口味大受好評，因此今年還想嘗試其他配方，「求各種中秋烤肉醃醬！」貼文一出，不少民間高手紛紛留言分享自家做法，光用看的就讓人口水直流。

這名網友在PTT的cookclub板上，以「求各種中秋烤肉醃醬」為題發文，中秋節近在眼前，也是時候該好好準備了；原PO去年曾以腐乳來醃雞腿肉，烤過以後的風味讓人齒頰留香、大受好評，所以今年當然不能退步。

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原PO今年想要嘗試做出更多風味的烤肉、醃肉，因此趕緊詢問大票網友，有沒有什麼獨特的醃醬配方能夠提供他參考呢？另外，他也好奇，豬肉的部分，應該要買哪個部位會比較好呢？

▲▼醃醬配方。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO發文向廣大網友「求各種中秋烤肉醃醬」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛回應了自家祕方，「香油、醬油、蒜頭、胡椒粉醃豬里肌肉，這樣夾吐司就很好吃了」、「醬油、糖等比，五香、胡椒、香油、米酒」、「雞肉搭柚子胡椒讚」、「醃料的酒可以改用紹興，醃雞肉就變醉雞風味了」、「Tabasco+辣椒粉，可以再加幾滴檸檬汁」、「梅花就用糖、鹽抹開後，用黃芥末油封肉放三天，之後拿去烤超嫩」、「柳橙原汁，可再酌加其他調味品，什麼都可以加，只要調到自己喜歡的味道；單用柳橙汁也不錯」

至於豬肉的部位，網友則大方分享經驗，「里肌、胛心比較瘦，五花、梅花比較肥口感好」、「梅花好，里肌還要買回來拍才嫩」、「可以買腰內肉（小里肌）比較軟嫩，梅花可以請肉販切大塊」、「里肌肉的大小比較剛好，想吃軟一點就腰內肉或梅花肉」。

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