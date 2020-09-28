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蝦皮10月起調漲「部分」成交手續費多收1%　金流服務費也從0→1％

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蝦皮購物10/1起調漲「部分」成交手續費（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

▲蝦皮購物針對拍賣、商城賣家將調漲「部分」類別成交手續費，新收費機制於10/1 00:00起實施。（圖／翻攝自蝦皮購物官網，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物今（9/28）下午發出調整公告，內容除預告9月下旬起有多項新功能陸續上線，也提到自10/1起將調漲「部分類別」成交手續費，拍賣賣家從2%改收3%，商城賣家則從5%調高為6%，此外，非商城賣家透過貨到付款、蝦皮錢包、銀行轉帳成立的訂單，還將酌收1%金流服務費。

根據蝦皮購物通知的調整公告，其中指出「將於10/1（四）00:00（依訂單成立時間）起，調整部分拍賣及商場賣家收費機制」，引起不少賣家關注，拍賣賣家部分，若上架商品在首頁分類下第二層為「戶外服飾/鞋/配件」、「運動鞋款」、「運動服飾/帽襪」，其成交手續費調漲為3%，單件商品最高收新台幣600元，其餘商品成交手續費仍維持2%，單件商品最高收400元。

蝦皮購物10/1起調漲「部分」成交手續費（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

蝦皮購物10/1起調漲「部分」成交手續費（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

▲蝦皮購物調整公告。

舉例來說，商品A一件，首頁分類屬於i類之「女生衣著」，售出金額400元，運費60，成交手續費為400 x 3%，將收取12元。除了成交手續費，銀行轉帳、蝦皮錢包、貨到付款等金流服務費，賣家原本不用負擔，之後該費用也將收取1 %，以同樣例子，若買家使用貨到付款，金流服務費為（400+60）x 1% = 4.6，四捨五入後，將收5元。

商城賣家方面，刊登商品為首頁分類「手機平板與週邊」、「3C」、「家電影音」及「手機平板與週邊」、「娛樂、收藏」以外的，其商品成交手續費從原本5%調整為6%。新公告將從10/1凌晨0點起開始實施，在此之前成立的訂單不受影響之外，刊登商品也將維持免費。對此，蝦皮表示，「參考業界標準，綜合評估銷售、賣場功能使用與其他因素等，針對成交手續費進行分級收費，不同類別有不同的收費機制。」

僅管此次調漲只針對部分類別，並非全面，這種變相調漲手續費仍引發大批網友討論，尤其每次收費機制調整都是以「為提供賣家更全面的賣場管理工具」為由進行，賣家卻不怎麼領情，抱怨「一直漲一直漲 …結果系統還是常常壞」，也有人直說蝦皮雖有調漲的本錢，但對於系統優化覺得很無感，「所以現在就是進入大家常掛在嘴邊的養套殺---殺的階段了」。另有網友認為，「半年後就會變成全類別3%了」、「看露天、yahoo怎麼利用這個好機會招人回鍋了.....」，還有人直言「我決定跳槽」。

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