發限動「一起懷念小鬼」活動　IG賣家秒露尾巴：下單滿千送飾品

▲有賣家辦活動「一起懷念小鬼」，下單滿1000送飾品配件。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

黃鴻升（小鬼）16日驟逝，震驚許多台灣人，紛紛不捨這位認真的明星。卻有人發現，有IG賣家發了一則限時動態，打著「懷念小鬼」的名義，「今天下單滿1000元，飾品配件隨機送」，讓看到的網友很傻眼「很多人都很悲傷，但是這家店卻因為很難過而舉辦活動……？」其他人也直呼「根本是在二次傷害，檢舉！」

一位匿名男網友17日中午在《Dcard》貼文「懷念小鬼，下單滿千送飾品？」文中貼出一張IG限動截圖，只見有IG賣家轉貼16日小鬼過世的新聞，下方寫下「一起懷念 小鬼小活動 今天下單滿1000元 飾品配件隨機送」，強調自己很悲傷「難過的心情 從小看到大」。

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原PO表示，這張圖是他在別篇文章看到、截圖的，但他也有實際去找這個帳號，發現對方真的有PO這則限時動態，不過17日早上去看的時候已經不見了，不確定是刪除還是時效過了。但不論是什麼原因，男網友都直呼「覺得這樣的行為很不妥耶！」

▲網友看傻眼，直批店家心態很母湯。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，其他人也開批賣家，「蝦皮也有人趁這個時候要賺發難財，黃鴻升的三本絕版圖文集『搞什麼鬼、鬼怒穿、赤鬼流』已經被炒到四萬了，甚至也有黃鴻升親筆簽署名的拿出來賣，也就是那本圖文集是有寫ToXXX的，真的很……」、「賺這種錢，真的很不怕報應，拿往生者行銷」、「真的不用這樣欸！人家意外到底關打折什麼事？檢舉爆！」

就有網友質疑「奇怪了，又哪裡消費死者？人死了不能辦活動嗎？死了不能開開心心嗎？」其他人紛紛打臉，「辦活動可以，那為什麼要加上小鬼的名義？居心何在？？？ 小鬼幫他代言嗎」、「你有問過人家家屬想歡樂嗎？店家嘴上說難過，但很明顯就是搭車賺錢啊！嘔」、「你家人或朋友死了你也會開開心心的滿千送百嗎？」