豬價上週跌至每公斤68元！雲林成立「零瘦肉精聯盟」力抗萊豬

記者蔡佩旻／雲林報導

瘦肉精美豬議題延燒，已近中秋節慶但毛豬拍賣價格不如以往，雲林縣政府為推廣雲林良品及在地優質豬肉品牌，於今(28)日舉辦「秋節團圓呷安心，首選雲林零瘦肉精聯盟」行銷推廣雲林良品豬肉，並邀請雲林零瘦肉精聯盟成員包含飼料廠、畜牧場、肉品廠以及食品業者一同推廣雲林良品豬肉。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣為國內養豬大縣，飼養約156萬頭，縣府持續關心豬農權益及為肉品安全把關，結合源頭飼料廠、畜牧場及後端肉品廠、餐廳業者，成立「雲林零瘦肉精聯盟」，宣誓本縣豬肉產品不含瘦肉精；已經有32家畜牧場加入零瘦肉精牧場認證以及13間餐廳及食品業者加入零瘦肉精商店認證，聯盟將會繼續擴大。

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▲「雲林零瘦肉精聯盟」加強消費者對雲林養豬戶信心，雲林縣將變成未來豬肉食安最安全的代表。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林肉品市場總經理黃加安表示，雲林養豬佔全台三分之一以上頭數，只要是在雲林縣供應出去的豬都保證是零售肉精的，這陣子因為萊克多巴胺的議題造成豬農恐慌性的出豬已導致價格崩盤，在萊豬政策在沒有配套措施下，把問題怪在豬農身上，指責豬農不好好出豬，才會造成價格低落。

▲「首選雲林零瘦肉精聯盟」行銷推廣雲林良品豬肉，並邀請雲林零瘦肉精聯盟成員包含飼料廠、畜牧場、肉品廠以及食品業者一同推廣雲林良品豬肉。（圖／記者蔡佩旻攝）

農業處長魏勝德表示，縣府積極推廣雲林縣優質豬肉加工業者加入雲林良品認證，縣府未來也會推動媒合學校營養午餐及長青食堂使用加入本縣零瘦肉精牧場認證之畜牧場來源肉品，請民眾認明雲林優質豬肉，再次呼籲大家一起加入零瘦肉精聯盟，為民眾食品安全及健康努力。

和榮意總經理陳東益自信指出，美豬進口影響豬價的機率不高，台灣人吃台灣豬肉習慣，有疑慮的是怕萊豬從加工品滲入消費者較難辨認，否則影響不大。加入「雲林零瘦肉精聯盟」加強消費者對雲林養豬戶信心，雲林縣將變成未來豬肉食安最安全的代表。

祥圃實業副總經理林陽山表示，目前市場看起來確實有豬農拋售豬隻的狀況，上週五已經落到每公斤68元的狀態，與往年中秋比較下是很大的變化，明年進口後推估短期應該不會有大變動，其實更令人擔憂的是往後民眾對安全意識的堅持是否能持久，半年、一年後會不會就不在意而全面接受瘦肉精豬肉。

林陽山說，對加工業來講影響可能較不大，目前已經有加工業者從豬肉原料開始的加工設備開始分開產線，萊豬與非萊豬使用必須分清楚，讓消費者自由選擇的部分，在標示上就會相對重要，也對養豬業者是很大的影響，有明確標示對消費者也是一種保障。

▲雲林縣府積極推廣雲林縣優質豬肉加工業者加入雲林良品認證，也呼籲大家一起加入零瘦肉精聯盟，為民眾食安及健康努力。（圖／記者蔡佩旻攝）



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