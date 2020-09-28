我國漁船在釣魚台遭撞　蘇貞昌：會要求日本說明現場狀況

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

宜蘭蘇澳籍「新凌波236號」漁船27日下午在釣魚台12浬海域作業時，遭日本海上保安廳公務船擦撞船艏，造成右舷裂損。對此，行政院長蘇貞昌28日表示，在了解狀況後，也會要求日本說明現場狀況，不得對我國漁民有任何不當行為。

「新凌波236號」於21日從南方澳出海，但在27日於釣魚台，遭日本海上保安廳公務船PS-32擦撞船艏，下午蘇澳區漁會漁業電台接獲船長通報漁船遭撞，海巡署則派遣基隆艦及基隆隊前往馳援。

對此，蘇貞昌28日受訪時說，這件事已經交代漁業署、海巡署詳細了解具體狀況，我們一再表示我國漁船在合法作業不容不正當的對待，「了解情況後，也會要求日本說明到底現場狀況是怎樣，不得對我國漁民有任何不當行為」。

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