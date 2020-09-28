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2020縣市競爭力　台北市變第二名！苗栗縣墊底

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▲▼2020《遠見》縣市總體競爭力大調查。（圖／《遠見雜誌》提供）

▲2020《遠見》縣市總體競爭力大調查。（圖／《遠見雜誌》提供，下同）

記者林昱萱／綜合報導

2020年《遠見雜誌》縣市總體競爭力評比出爐，2020年的調查數據，以2019年統計數字為主。其中六都之中，又以台中市進步最多。另外，新竹市一舉奪得榜首，擠下已霸佔多年榜首的台北市。

《遠見》排名結果出爐後，長年盤據龍頭的台北市，首次讓出冠軍寶座；而人口僅45萬的新竹市，排名從2015年的第八名一路竄升，終於奪得第一，中止「天龍國」連霸。另外，六都其他城市，以台中市進步最多一連直升四名，躋身第四。

此外，新北市和桃園市各晉升一名，分居第三及第五，台南市與去年持平排名第七。去年排名第12名的高雄市，掉到第16名，排名居六都之末。整體排名中，屏東縣由去年的第17名成長至第12名，基隆市從第19名竄升到第14名，進步幅度最大，名次分別前進5名。南投縣也從第14名降至第18名，退步較多。

▲▼2020《遠見》縣市總體競爭力大調查。（圖／《遠見雜誌》提供）

《遠見》排名以9大指標為標準，經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利。其中，「經濟與就業」構面進步最多的縣市，分別為：新竹市、屏東縣、基隆市，各自比去年進步三名；教育與文化進步最多的是桃園市和雲林縣。

環保與品質的最佳進步獎屬屏東與彰化，兩者都爬升五名，屏東的「平均每人每日垃圾產生量減少率」進步頗多，彰化則在「環保志工人數占縣（市）民比率」指標稱冠；而治安評鑑、公共安全與消防則是由台東縣的拔得頭籌，而醫療衛生方面，今年六都全擠入榜單前九名，奪得桂冠的台北市，已在過去十年囊括九次冠軍，今年排名變化最大的，要屬從去年榜尾一口氣爬升七名至第12名的雲林，在「嬰兒死亡率」「每十萬人法定傳染病患者」及「13歲以上過重或肥胖比例」等指標，均有明顯改善。

▲▼2020《遠見》縣市總體競爭力大調查。（圖／《遠見雜誌》提供）

另外，生活品質與現代化部分，台北在「低底盤公車率」一馬當先，基隆則在「自來水供水普及率」指標頗有斬獲。退步最多的是高雄，下滑五名、跌至六都之末的第12名；地方財政部分過去十年曾在「地方財政」構面奪魁八次的台北市，今年重返榮耀、奪回第一，從超過六成的「自籌財源比率」和持續改善的「人均負債增加率」，都顯示台北市極佳的財務健康度。

最後社會福利部分，「社會福利」構面在2011～2018年，連續八年由台東縣稱霸，去年被新竹市超車，今年依舊由新竹市蟬聯。不過，台東在「志工人數占15歲以上人口比率」「平均市民受到志工服務之時數」等指標，依舊領先群倫；新竹市則在「老人長期照顧、安養機構每位工作人員服務老人數」及「獨居老人服務人次占列冊獨居老人人數比率」占優勢。

▲▼2020《遠見》縣市總體競爭力大調查。（圖／《遠見雜誌》提供）

總結論來看，「科技城」新竹市一舉奪得榜首，多年霸占龍頭寶座的「天龍國」台北市，首次落居第二，新北市上升一名來到第三，台中市與桃園市擠進全台前五名，台中則是六都中進步最多的城市。分別看九大構面成績，仍是台北市領先，拿下四個單項冠軍，台東則拿到兩項榜首。

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