台灣6都遭「全球市長聯盟」矮化　外交部表達嚴正抗議

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對國際組織「全球氣候與能源市長聯盟」近日把加入聯盟的台灣六都國籍全列為「中國」之下，外交部27日表示嚴正抗議，並已透過相關駐館要求該組織依據我方成為會員時的遞交文件名稱予以更正。

外交部指出，「全球氣候與能源市長聯盟」（Global Covenant of Mayors for Climate and Energy）雖非聯合國轄下國際組織或專門機構，卻是目前各國地方政府聯合對抗氣候變遷的重要跨國NGO平台。

包括「地方政府永續發展委員會」（ICLEI）、「C40大城市氣候領導聯盟」（C40 Cities Climate Leadership Group）及「城市與地方政府聯盟」（UCLG）等均是會員或有連結合作，我方則透過ICLEI會員身分註冊參與該平台。

外交部表示，外交部除了嚴正抗議「全球氣候與能源市長聯盟」的行為，並透過駐館要求該組織依據我方成為會員時的遞交文件名稱予以更正外，也已請關駐館同步進洽與該組織有連結關係的ICLEI，要求相關組織不得矮化我國地方政府的參與名稱。

外交部也透露，外交部長吳釗燮27日早上就此事致電高雄市長陳其邁，表達對此事的支持與配合。另外，根據外交部與高雄市政府的聯絡結果，高雄市政府已電郵ICLEI秘書長表達我方抗議並促請協助我方更正不當名稱。

另外，六都市長也共同發表中英文版的聯合聲明，揚言若「全球氣候與能源市長聯盟」未更改回原始註冊名稱，六都將不排除退出該聯盟，以捍衛我方權益。

台北市長柯文哲透過市府副發言人戴于文轉述，「全球氣候與能源市長聯盟」在網頁上標註「台北，中國」的名稱，顯為錯誤，呼籲該組織儘快更正，以利後續參與期舉辦的活動，但若無善意回應，台北市也將不惜退出。

而北市環保局說明，「全球氣候與能源市長聯盟」於2015年11月時也曾經發生將台北市歸類在中國，經交涉後該組織已立即修正，此次再度發生，台北市表達遺憾、不滿與抗議，並正積極交涉要求更正，以符合事實，防止政治操弄妨礙國際城市對共同減少溫室氣體危害之努力。

新北市長侯友宜表示，新北市9月15日已發現網站中有矮化的現象，並特別去函給比利時布魯塞爾的秘書處，表達希望能夠正名，只是到目前為止都未更正，「我們表示嚴正的抗議，希望對於正名這件事，要特別重視。」

侯友宜還說，新北市已經多次告知ICLEI，一定要重視在專業領域下，對城市正名一事不可忽略，不然一定會採取更嚴正的抗議。

高雄市長陳其邁在臉書強調「拒絕接受矮化」，並表示，他已指示高雄市環保局透過ICLEI東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心（ICLEI KCC），與ICLEI會位於歐洲總部的秘書長及行政副主管取得連繫，嚴正表達台灣不是中國的一部份，要求一定要把國籍改回來。

陳其邁指出，高雄市自2006年起加入ICLEI組織，是國內第一個ICLEI的會員城市，高雄市從加入ICLEI及參與國際組織之任何專案或競賽，均不是以「中國」註冊。所以，基於捍衛台灣在國際上的主體性，高雄有權捍衛自我權利，並要求該國際組織在世界各處發布的任何文件，都不得任意更改高雄所代表的國家。

台中市長盧秀燕強調，台中市申請加入「全球氣候與能源市長聯盟」至今，國籍皆是以「Chinese Taipei」名稱加入城市組織，針對此次「全球市長聯盟」在網頁上標註「台中，中國」的名稱，顯為錯誤，呼籲「全球氣候與能源市長聯盟」應儘快予以更正，否則不惜退出聯盟。

台南市長黃偉哲也對「全球氣候與能源市長聯盟」及ICLEI表達遺憾及強烈抗議。他表示，嚴正要求該組織將我國城市恢復正名，並強調絕不接受國際社會或組織任何矮化台灣的作為。

黃偉哲指出，「全球氣候與能源市長聯盟」在2015年就曾經發生將台南市歸類在中國的嚴重錯誤，台南市從加入ICLEI及各國際組織以來提報任何專案或競賽，均以中華台北Chinese Taipei註冊，有權力且強烈要求，不管世界各處發布的任何文件，我們所代表的國家就是Chinese Taipei，台南市政府堅定抗議，並要求該組織應立即糾正這個錯誤的訊息。

「嚴正抗議要求正名！桃園不接受國際組織『市長聯盟』矮化台灣」。桃園市長鄭文燦在臉書表示，「全球氣候與能源市長聯盟」官網將台灣加入聯盟的城市國籍，標示為「中國」，桃園市府在第一時間已ICLEI，表達桃園不會接受任何國際組織矮化台灣的立場。

鄭文燦強調，「我們必須捍衛台灣在國際的主體性」，桃園是台灣的一份子，並非中國的一部份，不管在世界或國際組織所發布的任何文件，絕對不會接受以「中國」登註。