貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」　網號召現場買水產

記者鄒鎮宇／綜合報導

南部一名重機騎士26日行駛台88線快速道路時，被水產行小貨車路肩超車，發生碰撞後倒地，畫面曝光後引起網友撻伐。有粉專查詢該水產行底下車輛的違規紀錄，發現店內的車都是違規大戶，短短1年內就違規至少19次。

臉書粉專「第四維度 Photography」查詢水產行違規紀錄，發現該公司除了超速、違規臨停之外，還有左轉從外側車道左轉、不緊靠道路右側停車、小型車佔用內線車道未依照最高速限行駛、未繫安全帶等，1年內至少累積19次違規，罰款金額上看3萬8000元，最高一次被開罰1萬1000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼水產行的粉專緊急關閉，手機也關機沒有回應。（圖／翻攝臉書）



「第四維度 Photography」氣憤地號召網友28日下午1時到水產行購買水產，希望可以藉此讓司法體系考量法規問題，「此趟為買水產之旅，請勿攜帶攻擊性武器以及有任何私刑正義之行為」。

網友看完紛紛留言，「這麼趕時間，這家水產應該很新鮮齁」、「放任員工這樣開車雇主也有問題」、「剛好在我家附近，明天一定到場買水產」、「水產訂起來！」、「趕時間超過去頂多吃一張路肩超車，路肩寬度是夠的，彎回來明顯是要殺人」；此外，也有人提問「那個11000窗口繳納的是什麼」，有網友則推測是超載或逃逸臨檢。

►「神級化妝品」快閃下殺55折！

▼網友神出水產行底下車輛的違規紀錄。（圖／翻攝「第四維度 Photography」）